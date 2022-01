11 gen 2022 13:43

"NON MI ROMPETE I COGLIONI” – LAVEZZI SMENTISCE IL FLIRT CON BELEN IN URUGUAY: “IO SONO FELICEMENTE FIDANZATO" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE SI PARLA DI UNA PASSIONCELLA TRA BELEN E L'EX CALCIATORE: ANCHE NEL 2019 ERANO ENTRAMBI IN SUD AMERICA PER VIAGGIO E IL SETTIMANALE "CHI" LANCIÒ LA MEDESIMA INDISCREZIONE. I DUE, CHE SI SONO CONOSCIUTI IN ITALIA MOLTI ANNI FA, NON CONFERMARONO MAI LA LORO LOVE STORY SEGRETA...