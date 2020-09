"NON MOLLARE, BERGAMO È CON TE" - DOPO QUASI DUE MESI JOSIP ILICIC È TORNATO IN CASA ATALANTA. IL FANTASISTA SLOVENO, ULTIMA APPARIZIONE IN CAMPO L'11 LUGLIO CONTRO LA JUVENTUS, STA VIVENDO UN DIFFICILE MOMENTO PERSONALE, UNA DEPRESSIONE CHE LO AVEVA COSTRETTO A SALTARE GLI IMPEGNI DI CHAMPIONS LEAGUE E A FARE RITORNO IN PATRIA – MA LA DATA DEL RITORNO IN CAMPO È ANCORA INCERTA

Repubblica.it

IL SELFIE DI JOSIP ILICIC CON LA MOGLIE

Dopo quasi due mesi Josip Ilicic è tornato in casa Atalanta. Il fantasista sloveno, ultima apparizione in campo l'11 luglio contro la Juventus, sta vivendo un difficile momento personale che lo aveva costretto a saltare gli impegni di Champions League e a fare ritorno in patria. Oggi però un segnale incoraggiante: alle 15:30 l'ingresso al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, accolto dall'affetto di dirigenti, compagni e tifosi.

ilicic papu gomez

Fin da subito, per rispetto della persona prima che del calciatore, l'Atalanta ha mantenuto il massimo riserbo sulle motivazioni che hanno portato Ilicic a disertare il campo. Probabilmente tutta la situazione drammatica della pandemia ha riaperto vecchie ferite dello sloveno, che ha vissuto un'infanzia difficile e travagliata.

ilicic atalanta

E non c'è Champions League che tenga. Adesso però il ritorno in Italia che può essere visto come un importante passo verso la fine del tunnel. L'accoglienza a Zingonia è stata squisita con alcuni tifosi che hanno posato con lui per le foto di rito e con tre striscioni appesi all'inferriata sulla destra del cancello principale: la gigantografia di una sua tipica esultanza dopo un gol scivolando sul campo, la foto col pallone del poker di Valencia del 10 marzo in Champions League sormontata dalla scritta "Josip mola mìa (non mollare, in dialetto bergamasco, ndr), Bergamo è con te" e quello del profilo di Bergamo Alta con "Folle amore nostro".

Data ritorno ancora incerta

atalanta fiorentina percassi ilicic

Ilicic non è comunque aggregato al gruppo fino a nuovo ordine. Il giocatore non è stato nemmeno incluso nella lista dei convocati per il lavoro precampionato dall'allenatore Gian Piero Gasperini, che l'ha dichiarato "temporaneamente fuori dall'organico". Il club nerazzurro lo sottoporrà comunque a un programma di recupero personalizzato, sperando che i problemi personali siano definitivamente alle spalle.

ilicic piange per astori fiorentina sampdoria, sblocca ilicic 603d2cf ilicic