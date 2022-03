21 mar 2022 17:45

"NON STIAMO TREMANDO" - IL PRESIDENTE DELLA FIGC GABRIELE GRAVINA SUONA LA CARICA IN VISTA DEI PLAYOFF PER LA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI: "ANDIAMO AVANTI A FRONTE ALTA E CON DECISIONE, PERCHÉ IL CALCIO ITALIANO NON PUÒ BASARE IL PROPRIO FUTURO SU UN GOL FATTO O SBAGLIATO" (TRADOTTO: ANCHE SE L'ITALIA NON SI QUALIFICHERA' PER IL MONDIALE, IL NUMERO 1 DELLA FEDERCALCIO NON CI PENSA NEANCHE A LEVARE LE TENDE DA VIA ALLEGRI)