Oggi potrebbe essere il giorno di Mario Balotelli al Genoa. Sono infatti in corso delle riunioni decisive tra la dirigenza del Grifone e l'area tecnica per capire l'apporto che l'attaccante darebbe a un reparto sempre più colpito dagli infortuni. […]

Super Mario ha voglia di tornare in Serie A e l'ha più volte ribadito al Grifone. Durante le ultime telefonate con la dirigenza del Genoa, il classe '90 avrebbe infatti ripetuto un solo messaggio: "Non vedo l'ora, voglio dare una mano per risolvere i problemi della squadra".[…]

Le due parti, secondo Il Secolo XIX, avrebbero infatti raggiunto l'accordo sull'ingaggio: 400mila euro lordi fino al termine della stagione ai quali si aggiungono dei bonus legati ai gol.

Se le valutazioni tecniche fossero positive, allora a questo punto la palla passerebbe direttamente agli azionisti del Genoa, i quali hanno già ricevuto pressioni per un innesto in attacco. Per quanto riguarda il Presidente Zangrillo, lui sembra già più che convinto: "Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent'anni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato", aveva dichiarato alla Gazzetta qualche giorno fa.

Intercettato anche oggi al di fuori della Lega Serie A, pare non aver cambiato idea ma ha sottolineato come la questione non sia più di sua competenza: "Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo". […]

