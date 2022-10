"NON È ZLATAN CHE È ARRIVATO SU TIKTOK, È TIKTOK CHE È ARRIVATO DA ZLATAN" - CON LA SOLITA ENFASI DA EGOMANE, ZLATAN IBRAHIMOVIC SBARCA SUL SOCIAL CINESE, TRA COLPI DI TACCO, ADDOMINALI E IMMAGINI DELLE SUE VACANZE EXTRALUSSO - IL PRIMO FILMATO PUBBLICATO HA SUBITO COLLEZIONATO OLTRE 7 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI E IL SUO ACCOUNT HA GIÀ RACCOLTO OLTRE 660MILA FOLLOWER… - VIDEO

Simona Marchetti per www.repubblica.it

ZLATAN IBRAHIMOVIC SU TIKTOK

Zlatan Ibrahimovic sbarca (anche) su TikTok e lo fa con un video spettacolare che, in poche ore, ha già collezionato oltre 7,5 milioni di visualizzazioni. Nella clip - presentata dallo stesso attaccante del Milan in una IG Story e in un post su Twitter, con tanto di link per seguirlo pure sul social network cinese - si vedono molte immagini delle sue vacanze estive a bordo di un lussuosissimo yacht mescolate ad altre in cui si allena (mostrando addominali scolpiti che neanche un ventenne) e a scene di campo, con la solita sovrapposizione del volto del leone, che è da sempre la peculiarità di Ibra.

«TikTok, guess what?! Zlatan is here», dice la stella svedese all’inizio del filmato, che i suoi 660 mila follower (ma il numero continua a salire) hanno mostrato di apprezzare moltissimo. «Non è Zlatan che è arrivato su TikTok, è TikTok che è arrivato da Zlatan», ha scritto un utente. «Zlatan non ha un profilo TikTok, Zlatan HA TikTok», gli fa eco un altro fan, mentre i tifosi del Milan gli chiedono ansiosi notizie sul suo rientro in campo

