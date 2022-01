19 gen 2022 14:00

"NOVAX DJOKOVID" FUTURO PRESIDENTE DELLA SERBIA? DOPO L’ESPULSIONE DALL’AUSTRALIA, SI RINCORRONO LE VOCI SU UNA POSSIBILE CANDIDATURA DI NOLE - IN UN SONDAGGIO DI QUALCHE ANNO FA, IL CAMPIONE ERA IL PREFERITO DAI CITTADINI PER LA MASSIMA CARICA POLITICA - OGGI, DOPO LA BATTAGLIA CHE HA PORTATO AVANTI IN AUSTRALIA DIFENDENDO LA SCELTA DI NON VACCINARSI, LA SUA POSIZIONE SI È RAFFORZATA…