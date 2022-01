"NOVAX DJOKOVID" NON CI STA E FA RICORSO: ESPULSIONE SOSPESA, DJOKO È STATO TRASFERITO IN UN ALBERGO A MELBOURNE, DOVE TRASCORRERÀ LA QUARANTENA. IL NUMERO 1 DEL MONDO RESTA IN AUSTRALIA FINO A LUNEDÌ QUANDO CI SARA’ L'UDIENZA- BARTOLETTI: "DAI CAMPIONI MI ASPETTO SEMPRE TRASPARENZA, LEALTÀ E BUONI ESEMPI. MI CHIEDO COME FARÀ A RIEMERGERE DA QUESTA FIGURACCIA PLANETARIA!"

Dal profilo Facebook di Marino Bartoletti

Ormai la storia è malinconicamente (e universalmente) nota. Per partecipare agli Australian Open di tennis Nole Djokovic, numero uno del mondo, ha sostenuto (senza addurre motivazioni credibili) di essere esente dal vaccino anti-Covid: in un primo tempo un medico solerte (?) gli ha riconosciuto questo diritto e dunque la possibilità di scendere regolarmente in campo. Per tutta risposta il governo australiano, da sempre molto attento alle "tutele" relative alla salute, lo ha bloccato al suo atterraggio a Melbourne, chiedendogli spiegazioni e, di fatto, bloccando tutta la disinvolta operazione

So di non essere in numerosa compagnia, ma a me Nole è sempre stato simpatico: l'ammirazione per il suo talento ha avuto il sopravvento persino su alcuni scivoloni "etici" certamente censurabili. Arrivai a tifare per lui nel drammatico incontro con Federer a Wimbledon di due anni fa, indispettito dal fatto che tutto il pubblico inglese lo fischiasse in maniera così antisportiva e inaccettabilmente volgare. Ma allora era semplicemente e meritatamente il Marchese del Green.

Sarò un sognatore, ma io dai Campioni mi aspetto sempre trasparenza, lealtà e buoni esempi. Mi chiedo veramente - anche se a questo punto sono solo affari suoi - come farà a riemergere da questa figuraccia planetaria!

Novak Djokovic è stato respinto all’aeroporto di Tullamarine (leggi qui la folle giornata di ieri), ma resterà in Australia fino a lunedì. Giorno in cui è fissata l’udienza dopo il ricorso presentato dagli avvocati del tennista serbo. L’espulsione dal territorio australiano è dunque, di fatto, stata sospesa: il numero 1 al mondo è stato trasferito in un albergo, dove trascorrerà la quarantena. Bisognerà attendere ancora, dunque, per avere la soluzione definitiva al caso che sta monopolizzando il mondo del tennis e non solo.

IL PERMESSO

Gli avvocati di Djokovic hanno ottenuto un'ingiunzione provvisoria che impedisce alle autorità di espellere Djokovic almeno fino a lunedì. E l'avvocato Christopher Tran, in rappresentanza del ministro dell'immigrazione Alex Hawke, ha affermato che il governo non si è opposto a questa cosa. I legali del giocatore avranno tempo fino a sabato alle 14 per presentare le prove e le richieste di esenzione.

