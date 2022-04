"PARDO FINISCE SOMMERSO DAL SUO STESSO SENSO DI OSPITALITA’" – ALDO GRASSO E L'EFFETTO ”CLUB DEGLI AMICI” DI "SUPERTELE" SU DAZN: "QUANDO IN UN PROGRAMMA SI INVITANO TROPPE PERSONE, LO SPETTATORE TENDE A SENTIRSI ESCLUSO (SE INVITA IL FIGLIO DI LIPPI PERCHÉ NON INVITA ANCHE ME?) - MI STO ANCORA CHIEDENDO PERCHÉ MEDIASET ABBIA TOLTO 'TIKI TAKA' A PARDO PER AFFIDARLA A PIERO CHIAMBRETTI..."

Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Supertele. Leggero come un pallone è il nuovo programma di Pierluigi Pardo su Dazn, a completare il weekend calcistico.

Nel titolo c'è l'omaggio al pallone più diffuso in Italia, quello con cui tutti abbiamo dato due calci ovunque, prodotto ad Alba (tanto per sottolineare il primato delle Langhe).

Mi sto ancora chiedendo perché Mediaset abbia tolto Tiki Taka a Pardo per affidarla a Piero Chiambretti ma the answer, my friend, is blowin'in the wind. Mi sto anche chiedendo perché ogni volta che vedo Marcello Lippi cambio canale (la risposta è in Sampdoria-Torino del 12 marzo 1972 quando l'arbitro Barbaresco di Cormons non convalidò il pareggio di Agroppi che avrebbe permesso al Toro di vincere il campionato. A respingere il tiro dentro la porta fu Lippi che, da vero sportivo, non disse nulla).

Mi chiedo anche perché Pardo, così bravo a scivolare da un tema all'altro, ad affrontare l'alto e il basso che il calcio offre, inviti tanta gente. Sembra di partecipare a una di quelle tavolate all'aperto con venti o trenta ospiti dove ognuno parla per conto suo e non si riesce a imbastire un discorso; sembra di andare sull'ottovolante («È tutto un giro in tondo» ammette lo stesso conduttore). Se solo elencassi i presenti mi brucerei tutto lo spazio della noterella. C'era persino Stefano Boeri a spiegare architettonicamente le punizioni di Roberto Carlos, ma siccome con l'archistar ci ho giocato, sia assieme sia contro, mi astengo da ogni commento. Da tempo ho deciso di dare consigli solo a chi ne sa più di me, solo così i suggerimenti possono apparire preziosi. Quando in un programma si invitano troppe persone si crea l'effetto «club degli amici» e lo spettatore tende a sentirsi escluso (se invita il figlio di Lippi perché non invita anche me?). Pardo fu sommerso dal suo stesso senso di ospitalità e se questa non è una finezza, non so proprio cosa sia.

