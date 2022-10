CIAK, MI GIRA! - COME ERA PREVEDIBILE “DRAGON BALL SUPER SUPER HERO” HA VINTO IL BOX OFFICE DEL WEEKEND IN ITALIA CON 857 MILA EURO - AL SECONDO POSTO “SICCITÀ” DI PAOLO VIRZÌ, CO 555 MILA EURO CHE ARRIVANO A 636 MILA CON GLI INCASSI DELLE ANTEPRIME - LA RIEDIZIONE DI “AVATAR” DI JAMES CAMERON, ALLA SUA SECONDA SETTIMANA, È INVECE TERZA CON 542 MILA EURO, PER UN TOTALE DI 2,5 MILIONI DI EURO. A SORPRESA “DANTE” DI PUPI AVATI CON SERGIO CASTELLITTO CHE FA BOCCACCIO È QUARTO CON 395 MILA EURO… - VIDEO