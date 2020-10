19 ott 2020 16:12

"PEDRITO, IL RODOLFO VALENTINO DELLA NUOVA ROMA DI FONSECA" - DOTTO IN ESTASI PER LO SPAGNOLO: “LUI, DZEKO, MKHITRYAN. INSIEME, BELLI DA PAURA. SONO L’ORO DELLA ROMA. SU TUTTI, PEDRO. IL SUO ARRIVO ALLA ROMA (NON SARÀ SCANDALO RICONOSCERE IL MERITO A FRANCO BALDINI) È STATO UN COLPO DI FRUSTA GRANDIOSO. IN TUTTO QUESTO DIVENTA QUASI UNA TORTURA IL PENSIERO DI ZANIOLO ASSENTE" – IL RITORNO DI "SUA ALTEZZA" SMALLING PER SISTEMARE LA DIFESA- VIDEO