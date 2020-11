"PEPE REINA, GRAZIE" – IL LAZIALE TOMMASO PARADISO BOCCIA STRAKOSHA E DOPO IL TERZO GOL DELL’UDINESE INVOCA LO SPAGNOLO IN PORTA - INZAGHI: 'SIAMO STATI PRESUNTUOSI E POCO UMILI! IL CAMBIO DI LUIS ALBERTO, LA CONDIZIONE DI MILINKOVIC E LA PARTITA DI CHAMPIONS DECISIVA CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND - FOTO BY MEZZELANI (CON DIEGO NEPI DEL CONI IN VERSIONE GUARDALINEE) + VIDEO

Al terzo gol dell'Udinese, siglato da Forestieri, è stata immediata la reazione di Tommaso Paradiso. L'ex frontman dei Thegiornalisti, e tifoso della Lazio, ha "bocciato" Thomas Strakosha, che sulla rete avrebbe potuto fare indubbiamente di più, e candidato il secondo portiere biancoceleste al ruolo di titolare: "Pepe Reina, grazie"

SIMONE INZAGHI

Al termine del ko contro l'Udinese, Simone Inzaghi è intervenuto a Dazn: "Una brutta sconfitta, siamo presuntuosi e poco umili, sapevamo che l'Udinese avrebbe fatto una partita così. Siamo tutti responsabili, io in primis. Si tratta di una giornata storta, siamo molto delusi, ma il calcio è anche questo".

lazio vs udinese foto mezzelani gmt015

SU LUIS ALBERTO - "Tre giorni fa avevamo speso tanto, ma lo stesso vale per l'Udinese che ha giocato in Coppa Italia. Dovevo fare delle scelte, ho deciso di far uscire lui, non c'è nessun problema".

diego nepi guardalinee foto mezzelani gmt003

SULLA CHAMPIONS - "Tra tre giorni abbiamo una partita difficilissima a Dortmund, ma la classifica è buona".

SU MILINKOVIC - "L'avrei fatto giocare volentieri, ma abbiamo valutato di non farlo scendere in campo. Deve allenarsi e tornare in forma, così sarà di grande aiuto".

