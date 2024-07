31 lug 2024 08:27

"IN PERUGIA-JUVENTUS DEL 2000 CERCAMMO L'ACCORDO PER IL PAREGGIO. I GIOCATORI BIANCONERI NON ACCETTARONO" - L'EX ATTACCANTE DEI BIANCOROSSI, ALESSANDRO MELLI, OSPITE DEL PODCAST "NON È PIÙ DOMENICA", SGANCIA LA BOMBA SULLA PARTITA (VINTA DALLA SQUADRA ALLENATA DA MAZZONE) CHE CONSEGNÒ LO SCUDETTO ALLA LAZIO: "CI FU UN POUR PARLER DI NASCOSTO TRA I GIOCATORI PIÙ IMPORTANTI. ERAVAMO SALVI E NON AVEVAMO NIENTE DA CHIEDERE, LA JUVE DOVEVA VINCERE PER VINCERE IL CAMPIONATO. IL PRESIDENTE GAUCCI ERA LEGATO ALLA LAZIO E AL BANCO DI ROMA, CI CHIESE DI FARE DI TUTTO PER VINCERE. SE AVESSIMO PERSO CI AVREBBE PORTATO IN CINA IN RITIRO" - CHI SONO I "GIOCATORI PIÙ IMPORTANTI"? PERCHE' NESSUNO DENUNCIO' IL TENTATIVO DI COMBINE?