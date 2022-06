Da fanpage.it

Sono Laura Fa e Lorena Vázquez, le giornaliste di El Periodico che insieme conducono la rubrica Mamarizzis, ad aver lanciato la bomba che sta facendo parlare la Spagna e il mondo intero: Shakira ha scoperto il tradimento di Gerard Piqué e la coppia si sarebbe così allontanata, pare definitivamente.

È lunga la lista dei nomi possibili e tanti magazine di gossip stanno cercando di scandagliare ogni pertugio della loro vita privata, incrociando spostamenti e momenti social. Non c'è un volto, ma una sorta di identikit: una studentessa, una giovane bionda 20enne che studia e lavora come hostess di eventi. E poi ci sono nomi pesantissimi, che però altro non sono che bufale. Una per tutti, l'idea che il difensore del Barcellona possa aver iniziato una relazione con la giovanile madre del nuovo fenomeno della cantera blaugrana, il piccolo Gavi.

Un tam tam iniziato sui social media che si è dimostrato inequivocabilmente falso. "La donna con cui Gerard Pique avrebbe tradito Shakira sarebbe la mamma del compagno di squadra del Barcellona Pablo Gavi", diceva questa voce. Notizie che sono ovviamente false e che sono state veicolate da una serie di troll via Twitter. Le fonti che riporterebbero questa notizia, infatti, sono riconducibili a portali fake: "El Periosìco" anziché "El Periodìco". Nonostante l'evidente natura "bufalara", la notizia è diventata per qualche ora di dominio pubblico e ha fatto sussultare più di una redazione, ricercando conferme ed eventuali corrispondenze.

È clamorosa l’indiscrezione che arriva dal quotidiano spagnolo El Periodico secondo il quale Shakira e Gerard Piquè sarebbero a un passo dall’addio. A 12 anni dal primo incontro avvenuto in occasione del Mondiali di calcio in Sudafrica, la cantante e il campione del Barcellona starebbero per lasciarsi. A spingere la popstar verso la rottura sarebbe stato un tradimento.

La vita notturna di Piquè senza Shakira

Secondo El Periodico, che cita fonti vicine alla coppia, Shakira avrebbe scoperto un tradimento da parte del compagno. Piquè sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonde insieme a un gruppo di amici. In occasione di queste scorribande notturne, il campione avrebbe tradito la compagna. Nell’articolo di El Periodico firmato da Pérez de Rozas e Laura Fa, si legge “La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi”. Già da un mese, il campione si sarebbe trasferito nel suo appartamento da scapolo, un attico in Carrer de Muntaner vicino a Plaça Adrià, lo stesso che condivideva con Shakira all’inizio della loro relazione.

Avrebbe già un nome e un volto la studentessa per la quale Piquè avrebbe perso la testa. Si tratterebbe di una “una giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi”. Dopo averla conosciuta e dopo che Shakira avrebbe scoperto la relazione, Piquè si sarebbe trasferito nel suo appartamento da single. Una crisi tra i due era nell'aria. Da mesi i due non pubblicano foto di coppia sui social e ad aprile Shakira è partita da sola per le vacanze alla volta di Ibiza insieme ai figli nati dalla relazione con Piquè, senza che il campione li seguisse. A breve, mediante un comunicato congiunto, i due potrebbero annunciare ufficialmente la decisione di separarsi.

