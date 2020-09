roma juventus cr7

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, lo aveva detto una volta uno dei maestri del calcio moderno, Nils Liedholm, che al football si gioca meglio in dieci che in undici, e difatti la Juve di stasera a Roma l’azione la migliore di tutte l’ha giocata quando erano in dieci, una palla mandata sulla destra, un bianconero che si avventa e crossa, in centro area Ronaldo che si erge in aria, si torce e la batte di testa in rete a pattare il 2-2.

In tutto e per tutto la Juve ha fatto due tiri nella porta giallorossa, entrambi di Ronaldo, il rigore e la palla colpita di testa. 2-2 il risultato finale. In nulla e per nulla la Juve ha mai dimostrato di valere più della Roma. Merito della Roma o demerito della Juve? Non lo so proprio.

Il coach Andrea Pirlo aveva messo in campo una squadra che più offensiva non si può, cinque o sei giocatori proclivi all’attacco, due davanti, uno dietro di loro, e almeno tre in mezzo. L’ho detto, due tiri in porta in tutti e 90 i minuti. Di certo i romanisti non consentivano varchi, il resto non so. Il migliore della Juve è stato Spinazzola, solo che adesso indossa la maglia giallorosa.

E’ solo la seconda partita del torneo, vuol dire poco. Dovessi dire la verità, mi ha impressionato molto di più l’Inter di ieri sera, che era riuscita a vincere una partita in cui il sovrumano Franck Ribéry li aveva condannati a morte. Un torneo aperto, apertissimo? Credo proprio di sì. Vinca il migliore, come da nove anni accade sempre.

Da gazzetta.it

Fabio Paratici, chief football officer della Juventus, rispondendo su Sky ad alcune domande sul caso-Suarez e l’esame farsa, difende totalmente l’operato del club: “Nessuna leggerezza da parte nostra. Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona, abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, siamo serenissimi. Caso giudiziario? Non sono un magistrato, non so neanche come vanno certe cose, non mi sono fatto alcuna idea su chi ci fosse dietro”.

