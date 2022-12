Elmar Bergonzini per www.gazzetta.it

leo messi alza la coppa del mondo

Una delusione. Evidenziata ancor di più dal successo del suo più grande antagonista. Mentre il mondo ieri celebrava Leo Messi era impossibile non dedicare un pensiero anche a Cristiano Ronaldo. In Qatar il portoghese ha deluso, mentre l’argentino ha trascinato la propria squadra alla vittoria. Per Lothar Matthäus CR7 ha macchiato inevitabilmente la propria leggenda. “Il più grande flop dei Mondiali è lui - ha sentenziato alla Bild -. L’esatto contrario di Messi”.

CRISTIANO RONALDO

DELUSIONE

Matthäus approfondisce la sua critica: “Con il suo ego Ronaldo ha danneggiato la squadra e se stesso. Non c’è dubbio sia stato un grande giocatore e un finalizzatore di livello assoluto. Ora però ha danneggiato la sua leggenda. Faccio fatica a pensare che riesca a trovare spazio in una squadra. In qualche modo Ronaldo mi fa pena”. Per l’ex interista hanno fallito anche gli arbitri: “Ci sono stati troppi errori durante il torneo e il Var non ha aiutato a correggerli”. Vincitore assoluto Leo Messi: “Se lo merita perché ha regalato a me e a tutti gli appassionati di calcio grande gioia con le sue qualità e il suo modo di giocare. E lo ha fatto per 17-18 anni. Per me Messi è il giocatore del millennio”. La gioia di Messi, la delusione (di) Ronaldo. In Qatar agli antipodi.

