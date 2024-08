"È POSSIBILE CHE DOPO I RISULTATI ALLE OLIMPIADI E A POCHI MESI DA MILANO-CORTINA NON SIA NEMMENO IN CONDIZIONE DI RICANDIDARMI MENTRE ALTRI SÌ?” - IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGO’ A "ZONA BIANCA", SU RETE 4, RICORDA CHE LA LEGGE ("CAMBIATA DA QUESTO GOVERNO") PREVEDE PER LE FEDERAZIONI CHE PER LA PRESIDENZA SI POSSA ESSERE NUOVAMENTE ELETTI PER UN QUARTO MANDATO. "QUESTA NUOVA NORMA PERÒ VALE PER TUTTI TRANNE CHE PER IL CONI..." (CHE RIUNISCE TUTTE LE FEDERAZIONI) - POI DICE CHE NON CORRERÀ DA SINDACO DI ROMA O DA PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO - VIDEO

Malagò su Vannacci e Vespa "Paola Egonu è italianissima...quando sento parlare di integrazione non è così...se qualcuno pensa che non sia italiana per il colore della pelle non commento perché perdiamo solo del tempo"... smerdati da tutti#Vannacci #Vespa #Egonu #zonabianca pic.twitter.com/hYLVyUVYnu — Sirio ? (@siriomerenda) August 14, 2024

Estratti da gazzetta.it

giorgia meloni con giovanni malago parigi 2024 2

"È possibile che dopo questi risultati e a pochi mesi da Milano-Cortina io non sia nemmeno in condizione di ricandidarmi mentre altri sì?". Giovanni Malagò non ci gira intorno. Dopo Parigi 2024, il presidente del Coni è intervenuto a Zona Bianca su Rete4, tornando a caldeggiare una sua ricandidatura al vertice del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Malagò ricorda che la legge ("cambiata da questo governo") prevede - per le Federazioni - che per la presidenza si possa essere nuovamente eletti, ma solo con i due terzi dei voti. "Questa nuova norma però vale per tutti tranne che per il Coni...".

giorgia meloni alice bellandi giovanni malago

“Per il nuovo mandato - ha spiegato Malagò - c'era una legge, fatta all'epoca dal Movimento 5 Stelle. Poi questo governo l'ha cambiata. Per le Federazioni, ora per la presidenza si può essere nuovamente eletti, ma solo con i due terzi dei voti". Una norma che non vale per il Coni. "Tutto questo ha un sapore curioso. Come ha sempre detto la premier Meloni, devono essere le persone che ti vanno a votare a giudicare”. Malagò ha poi chiuso a una sua candidatura a sindaco di Roma o alla presidenza della Figc: “Assolutamente no. Sono una persona seria. Il mio mandato scade a maggio 2025, come si può pensare di fare altre cose?”.

quarti posti— Poi, arriva l'analisi dei risultati azzurri alle Olimpiadi di Parigi. “Siamo un Paese multidisciplinare, abbiamo preso medaglie in 20 sport diversi. Si diventa così protagonisti con un lavoro capillare di federazioni, parte tecnica e atleti, coordinato dal Coni con la sua preparazione di alto livello. Noi non abbiamo un atleta che ha portato in dote un bottino di medaglie come Marchand o gli arcieri coreani, siamo andati a prendere una medaglia in ogni sport diverso”.

giorgia meloni con giovanni malago parigi 2024

Malagò ha in seguito commentato la decisione di Mattarella di invitare al Quirinale anche i quarti classificati ai Giochi: “Ancora una volta il presidente Mattarella ha mostrato una sensibilità unica. Noi non valutiamo solo il medagliere, ma l'indice di competitività, e i quarti posti sono finali, conquistare le finali olimpiche è fondamentale”. A proposito di Mattarella, il presidente del Coni è tornato su quanto accaduto durante la cerimonia inaugurale lungo la Senna: “È stato fatto un errore gravissimo nei confronti del nostro Presidente della Repubblica, e non solo suo (lasciando molti capi di Stato sotto la pioggia per ore, ndr). È stato un errore del comitato organizzatore”.

giorgia meloni alice bellandi giovanni malago

Non è mancato un commento sulle frasi del generale Vannacci: “Ognuno fa il suo mestiere e il generale Vannacci, che peraltro non conosco, è libero di pensare quello che crede. Ma Paola Egonu è italianissima. Non voglio essere trascinato in vicende politiche, mi occupo di sport, sotto il profilo della rappresentanza del mio mondo è evidente che ormai le cose siano cambiate. In molti Paesi, sul tema dei passaporti per gli sportivi succede tutto in maniera molto più naturale”.

patrizia scurti giorgia meloni giovanni malago parigi 2024 al bano giovanni malago giorgia meloni parigi 2024 giorgia meloni giovanni malago parigi 2024 patrizia scurti giorgia meloni giovanni malago silvia salis andrea abodi parigi 2024

THOMAS BACH - GIORGIA MELONI - GIOVANNI MALAGO giorgia meloni con giovanni malago parigi 2024