16 dic 2021 16:30

"PREOCCUPATO DELLA SALERNITANA? IO ORMAI SONO FUORI..." - LOTITO PARLA DOPO L’ASSEMBLEA DI LEGA IN CUI I CLUB HANNO VOTATO A FAVORE DELLA PROROGA DEL TRUST (E DUNQUE PER FAR FINIRE ALLA SALERNITANA LA STAGIONE) – ORA LA DECISIONE TOCCA AL CONSIGLIO FIGC CHE SI TERRÀ IL 21 DICEMBRE: PER LA LEGA PARTECIPERANNO LOTITO, MAROTTA E DAL PINO – LO STRISCIONE DEI TIFOSI ALLO STADIO ARECHI DI SALERNO: "SOCIETÀ INDEGNA, ROSA INDECENTE E CHI DOVEVA CONTROLLARE È STATO COMPIACENTE. LIBERATE LA SALERNITANA DA QUESTA GENTE"