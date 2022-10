"PRIMA DEL DERBY NEL 2011, NASRI HA MINACCIATO ROBERTO MANCINI: ‘PARLAMI DI NUOVO IN QUEL MODO E TI PRENDERÒ A CALCI IN CULO'" - LA RIVELAZIONE DELL'EX DIFENSORE DEL MAN CITY MICAH RICHARDS, OGGI COMMENTATORE TELEVISIVO: "STAVAMO ESEGUENDO SUL CAMPO I MOVIMENTI CHE AVREMMO FATTO IN CERTE SITUAZIONI. MANCINI CONTINUAVA A FERMARCI PER SPOSTARE NASRI FINCHÉ NON NE EBBE ABBASTANZA. ‘SO COSA CAZZO STO FACENDO' E POI SE NE ANDÒ" - "ALLA FINE È FINITO IN PANCHINA, MA NOI ABBIAMO VINTO 6-1…"

Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

Roberto Mancini ieri è stato assorbito dal sorteggio dei gironi di qualificazione per Euro 2024 – l'Italia è stata abbinata con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta – e le sue dichiarazioni su un gruppo "abbordabile" ci proiettano ad un futuro prima del quale purtroppo dovremo subire la tortura di assistere in TV a quei Mondiali da cui siamo stati ignominiosamente esclusi.

Il nome di Mancini peraltro nelle ultime ore è tornato d'attualità anche in Inghilterra, perché è stato tirato in ballo più di una volta nella autobiografia di Micah Richards che uscirà il prossimo 27 ottobre. "The Game: Player. Pundit. Fan", questo il titolo del libro in cui il 34enne ex difensore di Manchester City, Fiorentina e Aston Villa – nonché nazionale inglese – rivive capitoli succosi della sua carriera, fino ad arrivare al suo attuale lavoro come opinionista calcistico.

Richards, che si è ritirato nel 2019 ad appena 31 anni dopo aver giocato l'ultima partita ufficiale addirittura tre anni prima a causa dei suoi infiniti problemi fisici, ha legato indissolubilmente il suo nome al City, con cui ha vinto due Premier League. Una di queste, nella stagione 2011/12, fu messa in bacheca con Mancini in panchina: un titolo storico, visto che gli Sky Blues non vincevano il campionato inglese da 44 anni.

Nel libro appena dato alle stampe, Richards svela un furioso litigio che vide protagonisti il tecnico jesino e Samir Nasri, un alterco che divenne così violento al punto da arrivare alle minacce fisiche dell'ex centrocampista francese di origini algerine, ritiratosi lo scorso anno. "Un paio di giorni prima del derby di Manchester nel 2011, Nasri ha litigato con Mancini, la più grande discussione che abbia mai visto – si legge nell'autobiografia – Mancini aveva indicato la squadra che voleva far giocare all'Old Trafford e noi stavamo eseguendo sul campo i movimenti che avremmo fatto in certe situazioni. È noioso, ma è una di quelle cose che devi fare".

"Dopo un po' Samir perse la pazienza – continua il racconto – Mancini continuava a fermarci per spostare Nasri. ‘No, tu qui, tu qui', diceva, e poi ricominciavamo. Poi un fischio. ‘Samir, tu qui, tu qui'. Ancora e ancora, finché Nasri non ne ebbe abbastanza. ‘So cosa cazzo sto facendo,' gridò a Mancini, e poi se ne andò. È un tabù abbandonare una sessione di allenamento, ma a Nasri non importava. Non doveva essere preso in giro. Continuò finché non scomparve dentro. Mancini sostituì Nasri con James Milner e riprese la sessione".

Quella fu la miccia che poi diede fuoco alle polveri: "Quando abbiamo finito di allenarci, hanno ripreso da dove avevano interrotto. Si urlavano addosso, imprecavano in francese, nessuno dei due si muoveva. Fu un macello assoluto. Alla fine Nasri lo minacciò: ‘Parlami di nuovo in quel modo e ti prenderò a calci in culo', disse. Al suo allenatore. Non credo fosse una minaccia campata in aria. Samir non era tipo da tirarsi indietro. È stata l'unica volta in cui ho visto Mancini andarsene".

Peraltro quell'episodio ebbe conseguenze positive per il City, visto come la vicenda andò a finire: "Quel fine settimana siamo andati all'Old Trafford e abbiamo vinto 6-1. Milner è stato brillante, forse la sua miglior partita che io gli abbia mai visto giocare. Ma non doveva essere nella squadra titolare. Nasri lo era. Invece è finito in panchina, come punizione per aver minacciato il suo allenatore".

