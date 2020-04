3 apr 2020 18:26

"PRIMA NEGATIVA, ORA DI NUOVO POSITIVA. HO ANCORA IL CORONAVIRUS" – IL DRAMMA DI ORIANA SABATINI, FIDANZATA DI DYBALA: "NON SO COME FUNZIONA E PERCHÉ IN COSI POCHI GIORNI LE COSE SONO CAMBIATE. FORSE ERA UN FALSO NEGATIVO. QUESTO DIMOSTRA QUANTO POCO SAPPIAMO RIGUARDO QUESTO VIRUS" - VIDEO