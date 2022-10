17 ott 2022 11:36

IL "PROFETA" ELIA VIVIANI E’ ANCORA CAMPIONE DEL MONDO! NEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA, CAPOLAVORO DEL CAMPIONE VERONESE CHE TRIONFA NELLA PROVA A ELIMINAZIONE NELLA QUALE DIFENDEVA IL TITOLO DEL 2021. DOPO L’ORO OLIMPICO NELL’OMNIUM A RIO 2016 (E BRONZO 2021), UN’ALTRA GRANDE IMPRESA PER VIVIANI. PER L’ITALIA È LA QUARTA MEDAGLIA D’ORO, LA SETTIMA IN TOTALE. E DOMENICA 23 PER ELIA IL MATRIMONIO CON ELENA CECCHINI – VIDEO