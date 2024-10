"IL PROSSIMO DERBY DI MILANO SI SVOLGERÀ A CELLE CHIUSE" - I MIGLIORI TWEET E MEME SUL CASO ULTRAS DI INTER E MILAN - GENE GNOCCHI: "ULTRAS SCATENATI. CHIESTI A INZAGHI ANCHE 200 BIGLIETTI PER GLI OASIS" - "LA BIBITA DI FEDEZ NON LA VOLEVANO VENDERE NEMMENO GLI ULTRAS" - "NESSUNO DENUNCIAVA, ZANETTI AVVERTIVA GLI ULTRAS E INZAGHI PROCURAVA BIGLIETTI MA SON PARTE LESA" - "SALVINI HA GIÀ ESPRESSO SOLIDARIETÀ AGLI ULTRAS DI MILAN E INTER DICENDO CHE È UN COMPLOTTO DELLA MAGISTRATURA ROSSA CONTRO BRAVI RAGAZZI CHE VANNO CAPITI?"

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Gli ultras sono il cancro del calcio. Del Milan, dell'Inter, della Juventus o del Napoli. Nessuno escluso. Fare una questione di tifo, usare due pesi e due misure è da scemi. I criminali non c'entrano niente con il calcio . Sono solo criminali e devono andare fuori dalle palle.

Prugna

@opificioprugna

Il prossimo derby di Milano si svolgerà a celle chiuse.

Gene Gnocchi

@GnocchiGene

Ultras scatenati.

Chiesti a Inzaghi anche 200 biglietti per gli Oasis.

ALL SOMMER LONG

@Luca34950

Chi l'avrebbe mai detto che i capi ultras di inter e Milan fossero dei delinquenti, notizia clamorosa

Claudio Plazzotta

@Claplaz

Gli arresti tra i capi ultras di Inter e Milan significano solo che gli attuali capi non erano più in grado di assicurare il controllo delle curve, e verranno sostituiti da altri capi.

Tutto qua.

Giovanni

@GiovyDean

A meno che uno non sia stato in coma negli ultimi 20 anni, CHIUNQUE sa che i capi #ultras di #Inter e #Milan (e altre squadre) sono criminali violenti, spesso infiltrati nella mafia.

Chiunque. Eppure tutti abbiamo sempre fatto finta di nulla fino ad oggi: la politica in primis.

Andrea

@Ildive_73

#Salvini ha già espresso solidarietà agli #ultras di #Milan e #Inter dicendo che è un complotto della magistratura rossa contro bravi ragazzi che vanno capiti?

Philip Stockbrugger

@CecionisPh

Scommettiamo che per i reati per cui sono stati arrestati gli ultras di Inter e Milan non sono previsti aumenti di pena?

Duca Andrea

@DucaAndrea85

L'unica cosa che mi fa "ridere" di questa storia degli ultras, è che forse verranno azzerati i vertici delle curve di Inter e Milan, per poi essere sostituti tempo 6 mesi da altri "bravi ragazzi".

Cambia mai un cazzo purtroppo.

Emerenziano Paronzini

@EmeParonzini

L'inchiesta #ultras di Inter e Milan in molti giornali è il titolo di apertura, sulla Gazzetta è un trafiletto che porta a pagina 12. DODICI. Da Pyongyang è tutto.

Skydiving Addicted

@skydivingadd

Le belle notizie del #lunedì: arrestati numerosi ultras di #Milan e #Inter, tra cui i fratelli #Lucci, il bodyguard di #Fedez e altri rifiuti umani. :-)

Matteo (a.k.a. reese)

@reese_86

Negli ultimi tempi ogni volta che esce una notizia di qualcosa di squallido c’è, in un modo o nell’altro, Fedez di mezzo. #ultras

Stefano

@senzapermesso

#Fedez che fa amicizia con ultras criminali? Perfetto, così almeno in mezzo a loro riesce finalmente a sembrare il meno problematico.

Elio Lannutti

@ElioLannutti

Fedez «voleva vendere la sua bibita Boem a San Siro». Le intercettazioni: «Vi prendete una percentuale

RickyBauscia

@RickyBauscia

La bibita di Fedez non la volevano vendere nemmeno gli ultras

Marco Facinoroso

@doppiam79

Nessuno denunciava, #Zanetti avvertiva gli ultras e #Inzaghi procurava biglietti ma son parte lesa.

#Inter #curvaInter #Marotta #1ottobre

Il_GobboDiFuori

@la_gobbadifuori

Parte LESA che non denuncia...parte LESA che porta 1500 biglietti agli ultras...facciamo che siete LESI e basta !

auro palomba

@auropalomba

Io vorrei sapere se Marcello Viola quando va in Tribuna Autorità a vedere l’Inter si paga il biglietto oppure è ospite della società.

Mirko Calemme

@mirkocalemme

Sommessamente e senza intenzione di fare polemica propongo uno scenario. Immaginate Geolier al posto di #Fedez, le Curve del #Napoli al posto di quelle di #Inter e #Milan, Spalletti o Conte al posto di Inzaghi: secondo voi l'impatto mediatico e sociale della vicenda clamorosa esplosa oggi sarebbe stato lo stesso?

Per me no.

Per me non sarebbe stato nemmeno lontanamente paragonabile.

