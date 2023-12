"IN QATAR ERANO PAZZI. MANGIAVANO TUTTI CON LE MANI E NON POTEVAMO FARCI LA DOCCIA NUDI" - L'EX CALCIATORE DEL REAL MADRID, JAMES RODRIGUEZ, RACCONTA LA SUA FUGA DALLA "PRIGIONE DORATA" QATARIOTA DOPO SOLI 11 MESI (NONOSTANTE UNO STIPENDIO DA OLTRE 10 MILIONI ALL'ANNO): "PER ME ERA MOLTO DIFFICILE. LÌ TUTTI PRENDONO DA MANGIARE CON LE MANI E ME LO PASSAVANO COSÌ, PREFERIVO NON MANGIARE. CHIESI DI AVERE DELLE POSATE MA MI DISSERO…"

Fare la doccia dopo una partita e gli allenamenti oppure il modo di comportarsi a tavola. James Rodriguez ha impresso dentro di sé, nemmeno fosse uno shock fortissimo, due momenti della sua esperienza in Qatar.

C'è rimasto per meno di un anno indossando la maglia dell'Al Rayyan, che in tasca gli ha versato uno stipendio da quasi 10 milioni e una serie di benefit, ma certe cose proprio non riesce a dimenticarle. Non è mai riuscito ad accettarle e (forse) tra le cause del suo addio alla società del Golfo Persico c'è anche la difficoltà di adattamento alla cultura del Paese.

[…]

Una delle complicazioni principali capitava al momento della doccia dopo le partite oppure le sessioni di allenatore: lui si presentava completamente nudo ma quel suo costume non era ben visto. Anzi, gli suggerirono che sarebbe stato meglio si coprisse in segno di rispetto, si comportasse in maniera morigerata considerati gli usi del Paese.

"Nel calcio al momento di lavarsi i calciatori si spogliano del tutto – ha spiegato Rodriguez – e lì i miei compagni mi dissero: no, no, non puoi restare così. Quella cosa mi creò imbarazzo". Non è stata l'unica fonte d'impaccio per il colombiano, trovatosi in soggezione anche in altri momenti della giornata e di condivisione con i compagni di squadra. In particolare, in occasione del pranzo.

"Tutti mangiano con le mani, quando me lo hanno spiegato la mia risposta fu: no, grazie. Chiesi di avere delle posate ma mi dissero: no, devi usare le mani". Come la prese? La sua reazione è in una frase semplice: "Sei pazzo, non mangio con le mani!".

[…]

