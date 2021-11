"QUANDO 'BISTECCONE' GALEAZZI DISCUTEVA CON QUALCUNO CHE SE LA TIRAVA POTEVA SCHIACCIARLO CON UNA FRASE: "PER TE MICA HANNO SUONATO FRATELLI D'ITALIA". PER LUI INVECE L’AVEVANO SUONATO. ERA STATO…” - IL RICORDO DI ENRICO MENTANA: “SE UN MOMENTO VALE UNA VITA, QUELLO È L'ORO DEGLI ABBAGNALE A SEUL 1988. QUELL'IMMORTALE URLO "NON LI PRENDONO PIÙ, NON LI PRENDONO PIÙ!" - VIDEO

Dal profilo facebook di Enrico Mentana

GALEAZZI 1

Quando Bisteccone discuteva con qualcuno che se la tirava troppo, poteva schiacciarlo con una frase definitiva: "Per te mica hanno suonato Fratelli d'Italia". Per lui invece l'avevano suonato eccome l'inno di Mameli: era stato giovane campione azzurro di canottaggio nel singolo (mi pare, con questi ricordi vado a memoria) e non vi dovete sorprendere, perché il romanissimo Galeazzi era nato sul lago Maggiore.

Lo sentii per la prima volta alla radio nella prima parte degli anni Settanta, a fare il cronista sportivo. Poi approdò al tg1, fin dalla nascita, e quando lo conobbi, nel 1980, era già un personaggio, per la sua informalità, per la sua mole, per la sua vena popolaresca applicata alle interviste e agli interventi per Novantesimo minuto o la Domenica Sportiva, ma anche - meno evidente e non ostentata - per la sua competenza mai saccente. Era la punta della redazione sportiva guidata da Tito Stagno e Enzo Petrucci, il vero papà professionale dei giovani che, in quello stesso 1980 erano arrivati lì allo sport, Fabrizio Maffei e Claudio Icardi, e poi Marco Franzelli e Ugo Trani.

giampiero galeazzi e diego armando maradona

Ci si preparava all'avventura che sarebbe stata indimenticabile, il Mundial di Spagna 1982, quello di Pablito, di Tardelli, di Bearzot e Pertini. E di Bisteccone. Da lì comincia la usa consacrazione. Eppure più di mille immagini di questi quarant'anni il ricordo mio come di tanti resta soprattutto per la sua voce indimenticabile, e se un momento vale una vita, quello è l'arrivo del due con di canottaggio alle olimpiadi di Seul 1988, l'oro degli Abbagnale. Quell'immortale urlo "Non li prendono più, non li prendono più!". Addio amico

GALEAZZI TENNIS

GALEAZZI SMAILA GALEAZZI TENNIS