LE "RACCHETTATE" DI DJOKOVIC CONTRO IL COMITATO OLIMPICO - DOPO LA VITTORIA CONTRO L'AUSTRALIANO MATTHEW EBDEN, NEL PRIMO TURNO DEL SINGOLO DELLE OLIMPIADI DI PARIGI, IL SERBO SI SCAGLIA CONTRO LE REGOLE DI INGRESSO PER IL TORNEO DI TENNIS: "NON LE CAPISCO, NON SONO LOGICHE, C'ERANO MOLTI GIOCATORI DI SINGOLARE CHE AVEVANO UN SACCO DI TEMPO, CHE AVREBBERO POTUTO CHIAMARE. BERRETTINI AVREBBE POTUTO PRENDERE IL POSTO DI SINNER" - GLI ORGANIZZATORI HANNO RISPOSTO SPIEGANDO CHE IL MOTIVO SAREBBE…

NOVAK DJOKOVIC

Estratto da www.repubblica.it

Novak Djokovic polemico a Parigi. Il serbo ha criticato le regole di ingresso per il torneo di tennis alle Olimpiadi dopo una vittoria senza storia su Matthew Ebden nel primo turno. La testa di serie numero 1 (dopo il forfait di Jannik Sinner), che punta a vincere la sua prima medaglia d'oro olimpica, ha impiegato solo 53 minuti per sconfiggere l'australiano di riserva 6-0, 6-1.

novak djokovic

Le regole dell'evento stabiliscono che tutti i giocatori che si ritirano dal singolare dopo il 19 luglio, […]possono essere sostituiti solo da giocatori che stanno già gareggiando in un altro evento. Ciò ha portato Ebden, che è uno dei migliori giocatori di doppio al mondo, a giocare la sua prima partita di singolare in due anni contro il numero uno al mondo Djokovic sul campo Philippe Chatrier.

djokovic

DJOKOVIC: “SPERO CHE CAMBINO LA REGOLA DELLE SOSTITUZIONI”

[…] "Non capisco davvero le regole, non sono proprio logiche per me. Non penso che sia una buona immagine per lo sport, a dire il vero. C'erano molti giocatori di singolare che avevano un sacco di tempo, che avrebbero potuto chiamare. Anche nel caso di Sinner, ad esempio, Matteo Berrettini ora che sta bene fisicamente avrebbe potuto prendere il suo posto. Spero davvero che l'Itf (la Federazione internazionale tennis, ndr) insieme agli organizzatori delle Olimpiadi prendano in considerazione di cambiare questa regola".

novak djokovic

LA RISPOSTA DEL CIO A DJOKOVIC

Gli organizzatori hanno citato la logistica come ragione dietro la regola, con il Comitato olimpico internazionale che non è propenso ad aggiungere nuovi atleti in prossimità dei Giochi. […]

djokovic djokovic al roland garros djokovic al roland garros djokovic al roland garros novak djokovic