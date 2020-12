"RINGRAZIA DIO CHE IO E BERLUSCONI TI DIAMO QUESTA OPPORTUNITA' PER LA TERZA VOLTA" - GALLIANI AVVISA BALOTELLI: “E’ L’ULTIMO TRENO” - PER FARGLI CAPIRE CHE NON PUO’ SGARRARE È STATA INSERITA UNA CLAUSOLA NEL CONTRATTO: DEVE ABITARE A NON PIÙ DI 30 KM DI DISTANZA DAL CENTRO D’ALLENAMENTO. L’INTENZIONE DEL MONZA È VIGILARE SULLA VITA EXTRA-CAMPO DI MARIO (E ALLORA MEGLIO CHIAMARE IL MOSSAD) - LA PANCHINA DI BROCCHI TRABALLA, PRONTO D’AVERSA- VIDEO

Monica Colombo per Corriere.it

Un matrimonio che porterà benefici a entrambi. È ciò che si auspicano Adriano Galliani e Mario Balotelli dopo la firma sul contratto fino al 30 giugno del 2021 che è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì. Il Monza, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della Reggiana, occupa il nono posto in classifica, un piazzamento non in linea con le aspettative dei dirigenti. Christian Brocchi è bersagliato di critiche sui social dai tifosi brianzoli ma per ora resiste in panchina nonostante lo spettro di Roberto D’Aversa.

Mario, che ha giocato l’ultima partita il 9 marzo scorso con la maglia del Brescia contro il Sassuolo, spinge per ritornare ai livelli di un tempo. «È uno dei soli sette calciatori che dal 1 gennaio 2000 a oggi vanta almeno 20 gol in tre dei top 5 campionati europei» recita la nota del club. Per il giocatore, che in carriera ha conosciuto momenti di massimo splendore e cadute fragorose, è una grande chance di rilancio, dopo essere stato a un passo dal Vasco de Gama.

Eppure la strada per la fumata bianca non è stata scevra di discussioni. Davanti al desiderio dell’attaccante di continuare a vivere a Brescia, Galliani ha inserito una clausola nel contratto che prevede che il giocatore non abiti a più di 30 km da Monzello: l’intenzione è vigilare sulla vita extra-campo di Mario e di impedirgli pericolosi viaggi in autostrada sulla A4. In caso di inadempienza, è prevista la risoluzione dell’accordo. Balotelli, pur mugugnando, alla fine ha acconsentito.

Mario ha iniziato le visite mediche lunedì mattina alla Madonnina e dopo il pranzo a casa Galliani — dove poi ha firmato il contratto, alla presenza dell’avvocato Rigo — ha svolto nel pomeriggio controlli presso l’ex responsabile di Milan Lab Jean Pierre Meersseman. Dopo il primo tampone, sarà necessario un altro test prima di cominciare gli allenamenti con il gruppo, previsti per giovedì.

Galliani è convinto che, nonostante la lunga inattività, basteranno due settimane prima di vedere l’ex azzurro in campo. Ricomincia con la maglia numero 45, quella che ha vestito in tutta la carriera ed è diventata il suo segno distintivo. «Ringrazia Dio che Galliani e Berlusconi ti danno questa opportunità per la terza volta — gli ha detto l’ad —. Questo è l’ultimo treno».

Firma nel giorno in cui avviene il sorteggio per il Mondiale del Qatar nel 2022. La maglia della Nazionale è quella che non ha mai smesso di amare. Chissà se l’esperienza in B gli procurerà un posto per le convocazioni all’Europeo.

