"IL RISPETTO NON È PREVISTO" - IL NUOVO MESSAGGIO DI LUKAKU SUI SOCIAL. RINNEGATO DALL'INTER (CHE NON GLI PERDONA DI AVER TRATTATO CON LA JUVE) E CORTEGGIATO DAI BIANCONERI, IL CENTRAVANTI DEL CHELSEA HA RIFIUTATO LE OFFERTE SAUDITE E ASPETTA CHE LA VECCHIA SIGNORA PIAZZI VLAHOVIC PER FINIRE ALLA CORTE DI ALLEGRI…

lukaku corsport

Da corrieredellosport.it

Al centro di una delle telenovele più controverse del calciomercato, Romelu Lukaku rompe il silenzio e lo fa ancora sui social dove pubblica una nuova frase criptica dopo quella apparsa nelle sue storie Instagram qualche giorno fa ("Quando l'odio non funziona, si iniziano a dire bugie").

'Rinnegato' dall'Inter che non gli perdona di aver trattato con la Juve, il 30enne centravanti belga continua ad aspettare i bianconeri ignorando le sirene saudite verso le quali vorrebbe invece spingerlo il Chelsea, club in cui è tornato dopo la stagione vissuta in prestito con i nerazzurri di Simone Inzaghi.

romelu lukaku inter manchester city 2

Tante le critiche che gli sono piovute addosso dai tifosi interisti e chissà che proprio a queste non intenda riferirsi Lukaku, che ha cambiato la sua biografia Instagram citando un passaggio di 'How's it Goin' Down' del rapper americano DMX: "Il rispetto non è previsto ma è dato, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo, l'accordo" la frase scritta da 'Big Rom', il cui futuro resta ancora da scrivere ma sembra destinato a tingersi di bianconero.

