"LA ROMA AGLI OCCHI DEL POTERE E' PICCOLINA" - MOU LA TOCCA PIANO DOPO CHE L’ARBITRO ABISSO HA ANNULLATO AL VAR AL 90ESIMO UN GOL DI ZANIOLO (POI ESPULSO) PER FALLO IN PRECEDENZA DI ABRAHAM - DI BIAGIO SU DAZN: "E' UN FALLO DA CHIAMARE AL VAR?" - MOU: "SE L'ARBITRO HA DECISO BENE, IL CALCIO NON E' PIU' LO STESSO. E' UN ALTRO SPORT, SE HA DECISO MALE, PER NOI SARA' UN DEJA-VU..."

Da gazzetta.it

Nonostante il finale bollente, si tratta di un pareggio giusto, quello tra Roma e Genoa. Una gara soporifera, con rari lampi, accesasi proprio al 90’: Zaniolo segna un gran bel gol, ma Abisso annulla per un fallo precedente di Abraham. Il romanista viene poi espulso per proteste, pareggiando il rosso precedente a Ostigard al 68’ per fallo su Felix.

No, non l'ha presa bene, José Mourinho. E non poteva essere diversamente. Il gol segnato da Nicolò Zaniolo nel recupero, annullato dall'arbitro Abisso dopo aver rivisto al video un precedente fallo di Abraham, è stato al centro anche del dopo-partita con l'allenatore giallorosso, intervenuto ai microfoni di Dazn.

"Non voglio commentare. Posso commentare la partita, non il gol, il rosso o qualche reazione successiva. Preferisco evitare", esordisce Mou, scurissimo in volto. Un silenzio che vale più di mille parole. Ma, poi, piano piano Mourinho parla, eccome. "Noi agli occhi del Palazzo siamo piccolini...". "Non voglio giudicare, perché staremmo qui mezz’ora, ci sarebbe tanto da parlare.

Una cosa però voglio dirla: se l’arbitro ha deciso bene, allora il nostro gioco, il gioco che è diventato tanti anni fa il gioco del popolo, di cui la gente è innamorata, è cambiato, è un altro sport. Non è calcio, dobbiamo trovare un altro nome, è un altro sport. Se l’arbitro invece ha sbagliato e doveva lasciare quel gol, sarà il primo a essere dispiaciuto, ma per noi è un deja-vu. Però, va bene così, domani è un altro giorno. La Roma agli occhi del potere è piccolina".