Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

La campionessa olimpica Arianna Fontana fa condiviso sui social un post molto duro nei confronti della FISG[…]: la rottura con la FISG è totale, […] questioni di budget e aspetti finanziari che non collimano tra domanda e offerta messa a disposizione.

Allo stato dei fatti non c'è margine né possibilità alcuna di ricomposizione del rapporto che s'è logorato nel tempo e la portò allo sfogo durissimo, un atto d'accusa nei confronti dei vertici e degli atleti maschi che – come più volte ribadito – l'avevano presa di mira[…]

[…] . "Questo non è mai stato un anno sabbatico – si legge nel testo -, non ho gareggiato perché non posso giustificare di gareggiare per una federazione che condona comportamenti e decisioni dannose nei miei confronti. Ho davanti a me decisioni importanti da prendere e tutte le carte sono sul tavolo, anche quelle che pensavo non avrei mai preso in considerazione".

La replica della Federazione è stata altrettanto forte. In un lungo comunicato ha ribattuto, punto per punto, alle frasi espresse da Fontana definite "gravi esternazioni riportate senza che ne fosse dato avviso e il cui contenuto per nulla giova alla ricerca di una soluzione comune". […]

"Preso atto della volontà di Fontana di non aggregarsi alla Nazionale italiana seguendo il lavoro impostato e programmato dallo staff tecnico federale, la FISG si è nuovamente resa disponibile a prendersi carico dei costi di allenamento e preparazione dell’atleta, insieme allo staff da lei scelto, nel luogo che più avrebbe ritenuto adatto e consono alle proprie esigenze. Tutto ciò a condizione che Fontana prendesse parte alle competizioni internazionali con la Nazionale italiana, accompagnata a bordo ghiaccio dal proprio tecnico durante le gare individuali e dal tecnico federale nelle gare a squadra.

Non senza sforzi e d’intesa con il CONI, la FISG ha così comunicato ad Icelab, società di appartenenza dell’atleta, l’impegno a garantire la somma di 200mila euro a stagione a copertura di tutte le spese di preparazione e allenamento di Fontana. Una cifra, tuttavia, purtroppo neanche lontanamente vicina alla somma irraggiungibile richiesta da Fontana per il quadriennio in corso."

Altro capitolo della vicenda non meno importante: le accuse di Fontana ai suoi compagni di squadra. La FISG chiarisce l'evoluzione della situazione e cosa è stato realmente fatto in seguito alla denuncia della campionessa.

"Quanto al nuovo riferimento nel testo alla vicenda già denunciata ai Giochi di Pechino con oggetto le accuse di Fontana ai suoi compagni di squadra, si vuole sottolineare la recente archiviazione da parte della Procura Federale e della Procura Generale del CONI[…] .Quel che è certo è che d’ora in avanti la FISG non tollererà ulteriori accuse, avvertimenti o intimidazioni da parte di Fontana[…]"

