6 dic 2022 10:21

DA "RUDY" DE ZERBI A KOULIBALY "CHE GIOCA NEL NAPOLI", "STRISCIA" METTE IN FILA I CLAMOROSI SFONDONI DELLA DIRETTRICE (PER CASO) DI RAISPORT ALESSANDRA DE STEFANO: “KANE È RIUSCITO A METTERE IL SUO PRIMO GOL IN UN MONDIALE” (VERAMENTE È STATO CAPOCANNONIERE DEI MONDIALI 4 ANNI FA IN RUSSIA) – LE PROFEZIE DI CASSANO (MEJO DEL DIVINO OTELMA): “LA SORPRESA? OCCHIO ALL’URUGUAY, SONO FORTI” (NATURALMENTE SONO GIA’ TORNATI A CASA…) - VIDEO