SE NON LO SAI, SALLUSTI! - SCANZI SCRIVE A DAGOSPIA: ''SALLUSTI MI ACCUSA DI NON VOLERE LE BELLE DONNE COME HOARA BORSELLI IN TV. PUÒ CHIAMARMI GRILLO-COMUNISTA, PUÒ FARE TUTTO MA QUESTO NO! LA MIA PARTE EROTOMANE E DONNAIOLA NON PUÒ ACCETTARLO. MI SONO DIVERTITO A ZIMBELLARE IL PORO PORRO, CHE FA BENISSIMO A OSPITARLA. NON SOLO VOGLIO LEI NEI TALK, MA ROSSELLA BRESCIA COME MISTRESS, EVA GREEN COME CONCUBINA E JUSTINE MATTERA COME AMANTE