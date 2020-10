"SCHUMI ERA IL MIO IDOLO. NEMMENO NEI SOGNI PIÙ SFRENATI AVREI PENSATO DI EGUAGLIARLO" - HAMILTON TRIONFA AL NURBURGRING DAVANTI A VERSTAPPEN E RICCIARDO E RAGGIUNGE SCHUMACHER A 91 VITTORIE: “LA TESTA VA IN TUTTE LE DIREZIONI. BRAVO BOTTAS AL VIA, SONO AL SETTIMO CIELO”- LECLERC SETTIMO CON LA FERRARI – L’OMAGGIO DEL FIGLIO DI SCHUMI ALL’INGLESE

Giusto Ferronato per gazzetta.it

Lewis Hamilton ce l’ha fatta: da oggi è insieme a Michael Schumacher il pilota con più GP vinti in F.1, 91. L’inglese della Mercedes ci è riuscito battendo nel GP dell’Eifel Max Verstappen (Red Bull) e Daniel Ricciardo (Renault). Settimo posto per la Ferrari di Charles Leclerc.

Chissà cosa si prova a diventare il più vittorioso di sempre raggiungendo un mito come Schumi, che aveva portato il limite delle vittorie in questo sport a una cifra che per molti era probabilmente irraggiungibile. Lewis avrà tempo per metabolizzare e mettere ordine tra le emozioni. Perché ha raggiunto l’Everest dello sport che sognava di fare da bambino e perché, anche per uno navigato come lui, non dev’essere qualcosa di banale scendere dalla macchina e veder arrivare Mick, il figlio del campionissimo tedesco, col casco del papà in omaggio per lui.

Il 21enne che presto esordirà nella massima serie gli ha stretto la mano e gli ha detto “Complimenti, un record meritato”. Lewis è apparso emozionato: “Non so cosa dire, è un grande onore” il ringraziamento di Lewis. Si sapeva che sarebbe arrivato questo record, agguantarlo proprio in Germania, la patria di Schumi, è stato davvero un segno del destino. Ora Lewis ha altre 6 gare per andare oltre, ma il grande giorno è oggi.

La gara è stata l’ennesima dimostrazione di forza della Mercedes. Valtteri Bottas ha provato dalla pole a vincere, ma problemi tecnici alla sua macchina hanno spianato la strada a Lewis, che al 13° giro ha preso la testa e non l’ha più mollata. La Red Bull di Max Verstappen ha seguito l’inglese finché ha potuto, perché quando la W11 del 6 volte iridato ha allungato, non c’è mai stata partita.

Dietro di loro ha chiuso terzo un grandissimo Daniel Ricciardo, che voleva a tutti i costi chiudere la sua storia con la Renault portando a casa un podio, sfiorato nelle ultime gare. Per l’australiano anche un grande sorpasso all’esterno a Charles Leclerc nella prima parte di gara. La Ferrari ha lottato col monegasco, ma in questo momento la SF1000 non è in grado di fare di più sulla distanza di gara. Sebastian Vettel ha chiuso 11° fuori dalla zona punti dove invece si è infilato Antonio Giovinazzi, ottimo decimo con l’Alfa Romeo.

Bella anche la gara di Sergio Perez con la Racing Point, quarto davanti alla McLaren di Carlos Sainz e all’AlphaTauri di Pierre Gasly. E bravo anche Nico Hulkenberg, che ha sostituito ieri Lance Stroll e senza troppi fronzoli ha portato a casa un bel piazzamento a punti. Ritiro per Lando Norris, appiedato dalla power uniti che aveva sostituito prima del via.

La Safety Car entrata per rimuove la sua vettura ha regalato un po’ di pathos negli ultimi 10 giri. Nei quali però le posizioni di test non sono cambiate. Era il grande giorno di Lewis Hamilton e niente ha potuto guastarlo. L’eterno dibattito su chi sia stato il più grande di sempre ha ufficialmente un nuovo iscritto.

