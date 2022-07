"SCHUMI NON MI MANCA PERCHÉ LO VEDO SPESSO. GUARDO LE GARE CON LUI" - JEAN TODT APRE UNO SQUARCIO SULLA VITA ATTUALMENTE CONDOTTA DA MICHAEL SCHUMACHER, A QUASI 9 ANNI DALL'INCIDENTE: "È MOLTO SPECIALE. ANCHE CORINNA, MICK E GINA SONO DIVENTATI SPECIALI PER ME. SONO DIVENTATI UNA FAMIGLIA PER ME, MIA MOGLIE E MIO FIGLIO"

Michele Mazzeo per www.fanpage.it

Michael Schumacher e Jean Todt

Da quel maledetto incidente sugli sci sulle Alpi francesi del 29 dicembre 2013 le notizie riguardo le condizioni in cui versa la leggenda della Formula 1 Michael Schumacher sono pochissime per effetto dello stretto riserbo mantenuto dalla famiglia. L'ex pilota tedesco non è mai più apparso in pubblico e le poche indiscrezioni concernenti il suo stato di salute arrivano a noi dalle risicate dichiarazioni rilasciate dalle tre persone che possono fargli visita.

Michael Schumacher con Jean Todt

Tra queste c'è il suo grande amico nonché suo team principal ai tempi della Ferrari Jean Todt che però rispetta le volontà della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina Maria evitando di parlare apertamente dell'attuale stato di salute del sette volte campione del mondo.

Prima di oggi sapevamo che l'ex presidente della FIA va a trovare Michael Schumacher, che dopo la messa in vendita della sua villa sul lago di Ginevra vivrebbe adesso a Maiorca in Spagna, almeno due volte al mese e che, come raccontato da Corinna nel documentario che Netflix ha dedicato al marito, "è un Michael diverso rispetto a quello che tutti noi ricordiamo" e non riesce a parlare.

Michael Schumacher

Durante un'intervista rilasciata da Jean Todt alla tv tedesca RTL in occasione del premio Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia che lui, insieme alla famiglia Schumacher, hanno ritirato a nome di Michael Schumacher, infatti, il francese si è lasciato sfuggire una confessione che apre uno spiraglio sulla vita condotta attualmente dall'ex pilota (e lascia anche ben sperare i suoi tantissimi tifosi).

Michael Schumacher sugli sci

L'ex team principal della Ferrari ha infatti rivelato che, ora che non ha più impegni istituzionali, guarda insieme a Michael Schumacher le gare del Mondiale di Formula 1 (al quale da due anni partecipa anche il figlio Mick ingaggiato dalla Haas): "Michael non mi manca perché lo vedo spesso – ha difatti confessato Jean Todt –. Ma certo, mi manca quello che facevamo insieme – ha proseguito il francese prima di rivelare che c'è ancora una cosa che fanno ancora insieme –. Sì, è vero, guardo le gare con Michael" ha infine chiosato l'ex numero uno della FIA facendo un'inaspettata rivelazione sulla vita condotta oggi dal tedesco.

Michael Schumacher con la moglie e i figli

Nell'occasione Todt ha anche spiegato perché esiste questo legame così forte con lo sfortunato Michael Schumacher e la sua famiglia: "Ci sono persone intorno a te che sono semplicemente speciali. E in un certo senso Michael è molto speciale. Anche Corinna, Mick e Gina sono diventati speciali per me. Sono diventati una famiglia per me, mia moglie e mio figlio" ha infatti aggiunto l'ex team principal della Ferrari che poco prima, sul palco di Colonia, in occasione della premiazione aveva pronunciato un commovente discorso elogiativo nei confronti dell'amico con cui ha condiviso tante gioie in pista e con il quale si è creato un rapporto così speciale che nessun incidente potrà mai rovinare.

SCHUMACHER FESTEGGIA CON JEAN TODT E EDDIE IRVINE NEL NOVANTOTTO