"SE C'È UN ERRORE IL VAR DEVE INTERVENIRE. COSÌ FA INCAZZARE E SI CREANO RETROPENSIERI" – LO SHOW DI ANTONIO CONTE CONTRO L’ARBITRO MARIANI E IL COMMENTATORE DAZN MARELLI PER IL RIGORE (POI SBAGLIATO DA CALHANOGLU) CONCESSO ALL'INTER SULL'1-1: "IL VAR DOVREBBE CORREGGERE GLI ERRORI DEGLI ARBITRI" - LA RISPOSTA DI INZAGHI – PER L’ASSOCIAZIONE ARBITRI E’ UN RIGORE “LEGGERO MA NON INVENTATO”. E GLI INTERISTI RECLAMANO UN ALTRO PENALTY PER FALLO DI MANO DI OLIVERA - VIDEO

Da gazzetta.it

Antonio Conte è una furia. Nonostante il buon punto ottenuto a San Siro, il tecnico del Napoli non manda giù la decisione dell'arbitro Mariani che, sull'1-1, ha concesso un rigore ai nerazzurri per uno scontro tra Anguissa e Dumfries. Episodio su cui il Var non è intervenuto, avendo il fischietto valutato dal campo l'entità del contatto: "Che significa che il Var non poteva intervenire? - ha tuonato Conte nel post partita- È un qualcosa che mi fa veramente incazzare: il Var dovrebbe correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite alla vista dall'arbitro. Usato così crea solo retropensieri da parte di tutti... Se c'è un errore, come nel caso del rigore concesso, il Var deve intervenire, non confermare la decisione (sbagliata) dell'arbitro. E deve valere per tutti, non solo quando avviene contro di noi".

Così Simone Inzaghi ha risposto al collega del Napoli: "Non ho nulla da commentare, penso che Conte abbia parlato per proprio conto. A volte si riceve, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi arbitri, io per primo".

Dopo lo sfogo, Conte ha quindi analizzato la partita: "Non venivamo a fare da sparring partner contro la squadra più forte in assoluto del campionato. Non era semplice giocare qui, ma mi tengo questo punto: stiamo migliorando settimana dopo settimana, abbiamo però commesso qualche errore di troppo in fase di realizzazione. Resta comunque un risultato positivo: siamo venuti due volte a San Siro in questa stagione e non abbiamo mai perso"

OPEN VAR

Da ilnapolista.it

L’ex arbitro Damato, oggi dirigente arbitrale, va a Dazn e parla innanzitutto del rigore concesso all’Inter e contestato da Antonio Conte che se l’è presa soprattutto col protocollo Var.

Dice Damato: «C’è un protocollo che va rispettato, il protocollo stabilisce che il Var può intervenire in caso di chiaro ed evidente errore arbitrale».

Dice Damato: «Sicuramente si tratta di un fallo leggero un po’ sotto lo standard di quelli che vorremmo vedere concessi, però non è inventato. L’arbitro è ben posizionato, ha vista chiaramente la dinamica».

Dal Var dicono all’arbitro Mariani: «Anguissa non prende mai palla, gli prende il piede, cerca di prendere posizione e gli prende il piede»

Quindi rigore confermato. Si sente l’arbitro Mariani dire a Di Lorenzo: «Non sto cercando, il rigore è confermato. DiLo mi stai troppo addosso».

Dice Damato: «Rigore confermato, le immagini confermano la dinamica. L’arbitro lo ritiene meritevole del calcio di rigore, il protocollo impedisce ai Var di intervenire. Il Var sarebbe potuto intervenire se il contatto non ci fosse mai stato.

Ferrara: «Possiamo dire che è stato un errore dell’arbitro».

A proposito del rigore negato all’Udinese per fallo di mano dell’Atalanta, Damato dice: «Purtroppo dobbiamo parlare di un errore. Il Var avrebbe dovuto fare una review meno superficiale. C’è un braccio fuori sagoma».

