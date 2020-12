"SE CI SONO DEI COLPEVOLI, E’ GIUSTO CHE PAGHINO" - DIEGO MARADONA JR A “LIVE - NON E’ LA D’URSO” CHIEDE GIUSTIZIA PER LA MORTE DEL PADRE: “SAPEVO CHE SI STAVA RIPRENDENDO IN MANIERA IMPECCABILE. HO FATTO UNA VIDEOCHIAMATA CON MIO PADRE IN CLINICA E STAVA BENISSIMO - IO MI FARÒ VALERE NELLE SEDI COMPETENTI PERCHÉ VOGLIO SAPERE LA VERITÀ. AVEVAMO CHIESTO UN MEDICO CHE POTESSE MONITORARE QUELLO CHE STAVA SUCCEDENDO. IL DUBBIO ERA CHE…”

Da corrieredellosport.it

Diego Armando Maradona Junior ha parlato della morte del padre a Live-Non è la d'Urso. Il figlio di Cristiana Sinagra non è riuscito a salutare l'ex calciatore per l'ultima volta. Mentre Maradona esalava il suo ultimo respiro, il primogenito era ricoverato a Napoli per Covid. Nel salotto di Barbara d'Urso Maradona Junior ha raccontato di aver sentito il padre pochi giorni dopo l'intervento alla testa. "Sapevo che si stava riprendendo in maniera impeccabile. L’ho visto con i miei occhi. Ho fatto una videochiamata con mio padre in clinica e stava benissimo.

Dopo sono stato contagiato dal virus e abbiamo avuto sempre meno contatti perché sono stato davvero male, a volte non riuscivo nemmeno a rispondere ai messaggi di quel famoso gruppo composto da me, Dalma, Giannina, Jana, Leopoldo Luque e la psichiatra", ha dichiarato il ragazzo.

"Io voglio sapere quello che è successo e se ci sono dei colpevoli, è giusto che paghino. Io mi farò valere nelle sedi competenti perché voglio sapere la verità. Avevamo chiesto un medico che potesse monitorare quello che stava succedendo. Purtroppo qualche passaggio l’ho perso perché stavo male, con la maschera per l’ossigeno, combattevo per tenere gli occhi aperti. Il dubbio era che non sapevamo quanti giorni dovevano passare per dimettere papà dopo l’intervento", ha aggiunto.

Maradona Junior ha saputo della morte del padre dalla tv

Quando Maradona è morto il figlio era ancora ricoverato in ospedale. Diego Armando Junior ha così appreso la notizia in maniera assurda: dalla televisione. Anche la madre Cristiana Sinagra ha appreso tutto dai media: "Io l’ho saputo ascoltando la televisione. Ricordo che ero sul letto e cercavo di riposare. Il primo pensiero è stato chiamare Diego perché temevo si sentisse male.

Abbiamo chiamato per fargli avere soccorso perché sapevo che l’avrebbe presa male. Poi ho chiamato Nunzia che mi ha confermato la notizia, perché all’inizio non ci credevo”. A Live-Non è la d'Urso Diego ha ammesso di aver trascorso poco tempo con il padre che, di fatto, lo ha riconosciuto solo nel 2007.

Ma Junior è felice lo stesso anche se non manca qualche rimpianto: "È stato ingiusto quello che è successo. Avremmo dovuto avere più tempo per poter condividere la nostra vita. Lui meritava di godersi di più i suoi nipoti. Meritava di vivere la vita vicino alla persone che gli volevano bene. Io sono molto religioso e penso che arrivi la fine del cammino per ognuno di noi.

Voglio rimanere con i bei momenti che ho vissuto con lui. Sono stato felice, ho provato a essere un buon figlio. Sono stato felice con mio padre, posso solo dire che ne è valsa la pena, anche se per poco tempo”.

Maradona ha conosciuto il nipote Diego Matias

"La parte più bella del mio viaggio con mio padre fu quando durante le feste di Natale vidi che aveva in braccio mio figlio. Sono riuscito a chiudere un cerchio. Porterò con me un grande rimpianto: quello che per colpa del Covid non ha potuto tenere l’altra mia figlia in braccio”, ha spiegato Diego Armando Maradona Junior che, dalla moglie Nunzia Pennino, ha avuto i figli Diego Matias e India.

Quest'ultima è nata nell'autunno 2019 e a causa della pandemia non è mai riuscita a incontrare il famoso nonno. Maradona Junior ha speso qualche parola pure sul testamento di Maradona, che tanto sta facendo discutere in questi giorni: "Avrei preferito morire di fame tutta la vita piuttosto che vivere questo momento”.

maradona diego jr DIEGO ARMANDO MARADONA JR CON IL FRATELLASTRO diego armando maradona con il figlio diego jr maradona diego jr