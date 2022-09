"SE ERA QUESTA LA PARTITA-CHIAVE DEL GIRONE, ALLORA L'ASTROLOGO ALLEGRI STA PERDENDO COLPI" - GARANZINI: "NON SOLO È ARRIVATA LA SCONFITTA, MA È STATO IMBARAZZANTE IL RAPPORTO DI FORZE SUL CAMPO" - "UN FILM GIÀ VISTO IN QUEST'AVVIO DI STAGIONE E DIVENTATO HORROR NELLA PRIMA METÀ DELLA RIPRESA QUANDO IL BENFICA IL GOL DEL 2-1 L'HA SEGNATO E ALTRI TRE-QUATTRO LI HA SBAGLIATI O SE LI È VISTI SALVARE DA PERIN E DA BONUCCI" - "MA IL RISULTATO È IMPIETOSAMENTE GIUSTO E SEMMAI…"

Gigi Garanzini per “La Stampa”

Se era davvero questa la partita-chiave del girone, come Allegri aveva dichiarato prima di Parigi allora l'astrologo sta davvero perdendo colpi. Perché non solo è arrivata la sconfitta, ma è stato imbarazzante il rapporto di forze sul campo, a dispetto di un gol di vantaggio su cui costruire l'impresa. Una volta di più la Juve il gol lo ha trovato al primo tentativo, e nemmeno stavolta è stata capace di costruirci una partita in discesa.

Al gran gol di Milik, nettamente accusato dal Benfica, sono seguite due occasioni per Kostic e Miretti: ma tempo un quarto d'ora la spinta si è esaurita e il pallino è passato nelle mani dei portoghesi. Che hanno costruito un paio di occasioni, preso un palo, e lucrato il fallo istintivo quanto ingenuo di Miretti che è costato il rigore: ma ad assistere, o poco più, c'era una Juve che già aveva perso il bandolo della matassa e si era consegnata al palleggio del Benfica, più disinvolto e meglio distribuito.

Un film già visto in quest' avvio di stagione, e diventato horror nella prima metà della ripresa quando il Benfica il gol del 2-1 l'ha segnato e altri tre-quattro li ha sbagliati o se li è visti salvare da Perin e da Bonucci. Ha preso un palo la Juve e Di Maria ha sbagliato la ribattuta perché ai minimi storici dal punto di vista fisico: ed è sembrato un segnale di nemesi perché molto, anzi troppo avevano dilapidato i portoghesi. Difatti è arrivato il gol di Vlahovic, viziato però dall'offside di De Sciglio, e soprattutto la grande occasione di Bremer che se l'è giocata bene e l'ha conclusa male.

Ma il risultato è impietosamente giusto e semmai va stretto al Benfica. Dopo la vittoria dell'Inter in Boemia, anche Milan e Napoli hanno fatto bottino pieno. Il Napoli ha segnato un rigore su tre, ma a gioco lungo ha strameritato e pur tenendo conto del valore modesto delle tre rivali non c'è dubbio che il bilancio della seconda giornata sia positivo. Anche se non è facile da raccontare al popolo bianconero. -

