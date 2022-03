14 mar 2022 16:32

"SE NON E’ POSSIBILE ANDARE IN AEREO O IN TRENO, SONO PRONTO A GUIDARE UN PULMINO DA 7 POSTI PER ANDARE A LILLE” – A PARLARE COSI’ NON E’ L’ALLENATORE DI QUALCHE CLUB SCALCAGNATO DI TERZA CATEGORIA MA TUCHEL, IL TECNICO DEL CHELSEA CAMPIONE D’EUROPA E DEL MONDO. DOPO LA DECISIONE DEL GOVERNO INGLESE DI CONGELARE I BENI DI ABRAMOVICH, NELLE CASSE DEL CLUB NON C’È PIÙ UNA STERLINA – MA TUCHEL NON SI ARRENDE...