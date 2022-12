"SEI IL MANAGER PIÙ POVERO, FALSO E PRESUNTUOSO CHE ABBIA AVUTO NELLA MIA LUNGA CARRIERA" - L'ATTACCO DEL PORTIERE DEL GENOA, FEDERICO MARCHETTI, CONTRO ALEXANDER BLESSIN, CHE È STATO ESONERATO MARTEDÌ SCORSO: "AVETE PRESO IN GIRO TUTTI I GENOANI DAL PRIMO GIORNO CON LE VOSTRE RIDICOLE IDEE CALCISTICHE AVETE PORTATO ALLA RETROCESSIONE UNA SQUADRA CHE SI SAREBBE POTUTA SALVARE. ORA CHE SEI FINALMENTE A CASA, FATTI UN BAGNO DI UMILTÀ…"

Da www.pianetagenoa1893.net

IL POST DI FEDERICO MARCHETTI CONTRO ALEXANDER BLESSIN

«Sei il manager più povero, falso e presuntuoso che abbia avuto nella mia lunga carriera». In risposta a un post di Alexander Blessin su Instagram, l’ex terzo portiere del Genoa Federico Marchetti ha scritto una dura reprimenda contro il tecnico tedesco esonerato martedì scorso. L’estremo difensore non le manda a dire contro l’allenatore: «Avete preso in giro tutti i genoani dal primo giorno con le vostre ridicole idee calcistiche avete portato alla retrocessione una squadra che si sarebbe potuta salvare». Nella scorsa stagione, Marchetti era allenato al Grifone da Blessin.

L’ex terzo portiere rossoblù conclude: «Ora che sei finalmente a casa, fatti un bagno di umiltà e vedi Davide Nicola e cerca di imparare da lui come gestire un gruppo per ottenere risultati in campo, non i canti dei tifosi come hai fatto tu!!! In bocca al lupo! Forza Genoa».

