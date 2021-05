15 mag 2021 14:42

"LA SEMIFINALE A ROMA? UN SOGNO CHE SI AVVERA” – LORENZO SONEGO, IL PIU’ SOTTOVALUTATO DEI TENNISTI AZZURRI, SALE AL 28ESIMO POSTO DEL RANKING, SUPERA FOGNINI E DIVENTA IL NUMERO 3 D’ITALIA DIETRO A BERRETTINI E SINNER. NELLO SPORT, COME NELLA VITA, NON CONTA SOLO IL TALENTO MA LA CAZZIMMA, LA VOGLIA DI MIGLIORARSI SEMPRE ("SONNY" HA LAVORATO A LUNGO SUL ROVESCIO) E DI NON MOLLARE MAI… - IL PRECEDENTE A VIENNA DELLO SCORSO OTTOBRE CHE FA SPERARE SONEGO - VIDEO