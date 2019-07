"SI PUO' ESSERE COSI' INCOSCIENTI? FARE UN VIDEO MENTRE SI GUIDA, UN BAMBINO E' MORTO. CHE COMMENTO SI PUÒ FARE?" - DOPO L’INCIDENTE AD ALCAMO COSTATO LA VITA A UN 13ENNE, IL PADRE VIENE BERSAGLIATO DI INSULTI SULLA SUA BACHECA: PRIMA DELLO SCHIANTO STAVA FACENDO UNA DIRETTA SOCIAL – IL FRATELLINO DELLA VITTIMA E’ RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVISSIME

fabio provenzano

Tragico incidente ad Alcamo dove ha perso la vita un ragazzino di 13 anni: si tratta di Francesco Provenzano. Grave il fratello di 9 anni, Antonino. L'incidente è avvenuto sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Antonino è stato trasportato in neuro-rianimazione all'ospedale Villa Sofia. Il padre Fabio Provenzano è anche lui grave. Su Facebook Fabio ha postato un video mentre si trova alla guida. Si vede la sua faccia, poi tutto nero e nulla più. Ricostruita dagli inquirenti la dinamica: l'uomo sterza e improvvisamente lo schermo diventa nero. È la cronaca che precede l'incidente, dove anche Provenzano è rimasto ferito gravemente.

Ecco come sta il bimbo più piccolo. Antonino Provenzano di nove anni coinvolto nell'incidente sulla Palermo Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, contrariamente a quanto affermato dall'ospedale Villa Sofia in un primo momento, non è morto. Le sue condizioni sono gravissime e resta ricoverato nel reparto di Neuro rianimazione. La prognosi è riservata. Anche il padre Fabio Provenzano coinvolto nell'incidente stradale si trova ricoverato nello stesso ospedale. Nell'incidente è morto il fratello di 13 anni Francesco Provenzano.

incidente alcamo

La dinamica. L'incidente ha coinvolto la Bmw 320 guidata da Fabio. L'auto si è ribaltata per cause ancora da accertare e la famiglia sarebbe stata sbalzata al di fuori del veicolo. Francesco è morto sul colpo. Sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale, personale Anas, e i Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i primi soccorsi. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Alcamo. Fabio Provenzano, l'uomo al volante e padre della vittima, ha un negozio di ortofrutta a Alcamo. Sulla sua bacheca Facebook, il video in diretta pubblicato nella notte sotto al quale stanno cominciando ad apparire messaggi di cordoglio di quanti conoscono la famiglia.

francesco provenzano

Insulti sulla pagina Facebook di Fabio Provenzano, l'uomo che nella notte ha perso il figlio di 13 anni (gravissimo quello di nove), ad Alcamo sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. «Si può essere così incoscienti?». E ancora: «Guidare filmando, due bambini morti. Che commento si può fare?». Provenzano è in coma a Villa Sofia a Palermo. Prima dello schianto l'uomo ha postato una diretta Facebook in cui si vede il suo viso al buio. Poi il silenzio. I commenti non sono teneri nei suoi confronti. Sono in tanti ad accusarlo di avere causato la morte del figlio. Gabriella scrive: «Due bimbi morti, che commento si può fare».