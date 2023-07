"SIAMO DI FRONTE A UN FENOMENO CHE SCUOTERÀ IL CALCIO DALLE SUE FONDAMENTA. DOVE ABBONDA IL DENARO, REGNA IL FAR WEST" - FABIO CAPELLO DICE LA SUA SULL'ASCESA DEGLI ARABI DELLA "SAUDI PRO LEAGUE": "SCATTERÀ UN GIOCO AL RIALZO. GLI SQUADRONI EUROPEI, DOVRANNO PAGARE DI PIÙ LE LORO STAR E SCATTERÀ IL MECCANISMO DELL’AUMENTO" - "LA PREMIER LEAGUE SOPRAVVIVERA' AL DENARO ARABO, CI SONO COSE CHE I SOLDI NON POSSONO COMPRARE..." - L'ACCORDO-ARMISTIZIO DEL PSG CON MBAPPE'...

Estratto da il Fatto Quotidiano

[…] Dal suo osservatorio di Marbella, in attesa di tornare in pista per commentare su Sky la Champions League, Fabio Capello segue con attenzione l’ennesimo romanzone del football.

Secondo me è abbastanza chiaro che Mbappé ha già un accordo con il Real Madrid. Altra storia affermare con certezza dove giocherà la prossima stagione: credo che in questo momento nessuno sia davvero in grado di rispondere a questa domanda.

Il calciomercato ormai non ha più regole.

Dove abbonda il denaro, regna il Far West. La vacca da mungere è inesauribile e allora tutti si fanno sotto. Un valore importante potrebbe però riportare un minimo di ragionevolezza: il rispetto.

Riconoscenza nei confronti di un club che ti ha valorizzato, ti ha pagato bene e ti ha aiutato a diventare una star. Mi viene in mente il caso Donnarumma. Il Milan lo ha trattato con i guanti, pensando non solo al giocatore, ma anche alla sua famiglia.

Negli ultimi decenni, la mole di denaro è diventata enorme, ma in questa estate 2023, con le cifre innestate nel sistema dai sauditi, la situazione sta sfuggendo di mano.

Siamo di fronte a un fenomeno destabilizzante che scuoterà il calcio dalle sue fondamenta.

Mi rendo conto che di fronte ad alcune proposte sia quasi impossibile rifiutare, ma qualcuno, vedi Leo Messi, lo ha fatto. La principale conseguenza di questa situazione è che scatterà un gioco al rialzo. Gli squadroni europei, per non perdere i calciatori più rappresentativi, dovranno pagare di più le loro star e scatterà il meccanismo dell’aumento. Tutti chiederanno, per effetto domino, stipendi più pesanti.

Il campionato saudita sta arruolando a peso d’oro calciatori importanti: si può pensare che qualcuno smanetterà sul telecomando e preferirà una partita della Saudi League a un match della Premier?

Quest’eventualità mi pare sia assolutamente da scartare. La Premier sopravviverà al denaro arabo. Ci sono cose che i soldi non possono comprare: il fascino del calcio inglese non ha prezzo.

Come orientarsi e non perdere la bussola di fronte a questa situazione?

Nel caso di un calciatore, la questione si riduce a una scelta ben precisa: prediligo i trofei o il denaro? Le grandi competizioni e le sfide come la Champions o una dimensione sportiva circoscritta e tutto sommato più facile? […]

