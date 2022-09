"SIAMO STATI DEPREDATI" - LA FURIA DI BONUCCI DOPO IL CASO DEL GOL ANNULLATO A MILIK IN PIENO RECUPERO CONTRO LA SALERNITANA - IL TIFOSO JUVENTINO GILETTI RINCARA LA DOSE SULL’ERRORE: “AL LIMITE DELL’INVALIDITÀ DELLA PARTITA. ARBITRO SENZA PERSONALITÀ, NON BASTA SANZIONARLO, BISOGNA RESTITUIRE I PUNTI”. POI UN COMMENTO SULLA STAGIONE DELLA JUVE: “INACCETTABILE VEDERE UNA SQUADRA SENZA INTENSITÀ CHE NON DOMINA LE PARTITE. I PROBLEMI NON SI RISOLVONO SOLO COL MERCATO” – VIDEO

Massimo Giletti grande tifoso della Juve dice la sua sul gol annullato a Milik nella gara contro la Salernitana: “Al limite dell’invalidità della partita. Arbitro senza personalità, non basta sanzionarlo, bisogna restituire i punti”. Poi un commento sulla stagione della Juve: “Inaccettabile vedere una squadra senza intensità che non domina le partite. I problemi non si risolvono solo col mercato”. (Intervista di Michela Cuppini)

"Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l'aiuto di tutti": è il messaggio (parola per parola...) del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci sui social, dopo il pari di ieri contro la Salernitana e alla vigilia della sfida di Champions contro il Benfica.

Intanto non si placano le polemiche dopo l'annullamento del gol di Milik in pieno recupero, su cui lo stesso Bonucci si era espresso ieri a caldo: “ La spiegazione che mi è stata data è stata che è stato rilevato un fuorigioco attivo. Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla, la mia posizione non interferisce su un intervento del portiere, lo dice il regolamento. Poi c’è il dubbio che non venga nemmeno calcolata la posizione di Candreva, nel fermo immagine non si vede. Io sono a meno di un metro, Candreva è più basso e lo dice il taglio dell’erba, non io. Mi auguro sia stato tenuto in conto, anche se l’immagine doveva essere completa ma non è successo. La posizione a prescindere non è attiva, il difensore mi leva la maglia”.

Anche lo stesso Arek Milik ha voluto esprimere in mattinata la sua rabbia per il presunto torto subito: "Senza parole" si leggeva in una storia sul suo profilo Instagram. Poi però lo stesso attaccante polacco ha deciso di rimuovere la storia che è rimasta comunque negli screenshot di tantissimi telefoni e ha presto fatto il giro del web.

