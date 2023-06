"SIMONE E' STATO BOMBARDATO DI CRITICHE MA NON HA MAI FATTO POLEMICA” - PARLA GIANCARLO INZAGHI, PAPA' DELL'ALLENATORE DELL'INTER: "MIO FIGLIO HA REALIZZATO UN’ANNATA PAZZESCA. CI SONO TECNICI CON UN SOLO TROFEO E VENGONO CELEBRATI. MIO FIGLIO HA GIA' CONQUISTATO SETTE COPPE, PER NON CITARE I TROFEI DA TECNICO DELLE GIOVANILI. A VOLTE NON VALE LA PENA ESSERE TROPPO EDUCATI. SI SA VENDERE MEGLIO CHI È SEMPRE SOPRA LE RIGHE…"

“Io e mia moglie Marina aspettiamo questa finale con serenità. Certo, non nego che di notte mica è facile dormire, ci pensiamo da giorni». Giancarlo Inzaghi è il papà che ha vissuto più vigilie ansiose di tutti i genitori di calciatori o allenatori della Serie A. Nel suo caso le tensioni sono moltiplicate per due. Le ha vissute quando Pippo e Mone, i nomi con cui Filippo e Simone sono chiamati nel tinello di casa, erano fra le punte più prolifiche del campionato e della Champions e ora nelle nuove vesti. […]

«Ci stiamo godendo questo momento meraviglioso» sospira Giancarlo, […] la partita con il Manchester City è un incredibile motivo di vanto. «È un risultato straordinario», sottolinea […] la finale di Champions League è la chiusura di un cerchio, tanto più se si pensa all’aria che tirava attorno alla panchina dell’Inter fino a due mesi fa. «Simone è stato bombardato di critiche» commenta papà

. «Eppure ha realizzato un’annata pazzesca. Ci sono tecnici in là con gli anni che hanno conquistato un solo trofeo in vita loro e vengono celebrati. Simone ha già conquistato sette coppe, per non citare i trofei da tecnico delle giovanili». […]

Giancarlo alza il tono di voce, da capoclan, da chi difende con affetto il cucciolo attaccato dall’esterno. «Sa di cosa vado fiero? Di avere due figli che non solo sono bravi, famosi, professionisti affermati. Sono soprattutto persone educate, con dei valori e a mio avviso esempio per i giovani. Lei dirà “perché?” oppure “è facile dirlo”. Invece io ritengo che sia una gran cosa non solo essere approdato in una finale di Champions League, ma essere una figura equilibrata. Una persona che non fa mai polemiche, che non usa mai parole fuori luogo».

Dal modo in cui Inzaghi ne parla, sembra quasi che la qualità di Simone venga percepita come una diminutio . «A volte non vale la pena essere troppo educati. Forse si sa vendere meglio chi è sempre sopra le righe».

[…] «A Istanbul non ci sarò, troppa emozione» spiega papà Giancarlo. «Seguirò la sfida sul maxischermo di casa. Un tempo seguivo i miei figli nelle trasferte europee, ma ora il cuore batte troppo forte». Però che rivincita pazzesca se dopo una primavera sui carboni ardenti, nonostante il successo in coppa Italia e il posto in Champions, arrivasse ciò che nessuno a San Nicolò nemmeno osa sussurrar e.

