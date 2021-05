"SIMONE INZAGHI, LO SPIAZEL ONE"; "A LAZIALE VIETTE A PRENDE 'STI DUE MATERASSI, DUE RETI L'HAI GIA' PRESE..." IL DERBY DELLA CAPITALE CONTINUA SUI SOCIAL A COLPI DI IRONIA, MEME E SFOTTÒ. ZANIOLO SCATENATO: SU INSTAGRAM IL GOLDEN BOY GIALLOROSSO HA AVVIATO UNA DIRETTA CON L'INNO DELLA ROMA, ATTIRANDO IMMEDIATAMENTE MIGLIAIA DI TIFOSI - IL VIDEO DEEPFAKE DI CIRO IMMOBILE CHE CANTA "GRAZIE ROMA"

Da www.corrieredellosport.it

Nicolò Zaniolo scatenato per la vittoria del derby. Il talento giallorosso, fermo da settembre scorso per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è al settimo cielo per la vittoria contro la Lazio per 2-0. Il trequartista era allo stadio Olimpico per sostenere i compagni in campo: alla fine del match prima ha postato una foto di sfottò contro la Lazio con la scritta "Ciao Belli" e l'immagine di due pere, poi a casa ha dato il meglio con una diretta social.

Su Instagram Zaniolo ha avviato una diretta con l'inno della Roma, attirando immediatamente migliaia di tifosi. A fine video poi ha inquadrato la sua mano che faceva il segno del 2-0, poi ha salutato i tifosi biancocelesti. Un saluto che ha fatto impazzire tutti i tifosi giallorossi.

