UNA "SIMULAZIONE" DA CARTELLINO ROSSO - DURANTE LA FINALE DI COPPA ITALIA, MOLTI TIFOSI HANNO SPERNACCHIATO IL REPLAY VIRTUALE SUL GOL DI BARELLA, ARRIVATO DIECI MINUTI DOPO LA RETE - LA GRAFICA, CHE SEMBRAVA USCITA DA UN VIDEOGIOCO DEGLI ANNI '90, PER FORTUNA NON È STATA RIPROPOSTA PER GLI ALTRI GOL - GARANZINI: " DA NOTARE, IL REPLAY IN FORMA DI VIDEOGIOCO. CASOMAI A QUALCUNO FOSSERO RIMASTI DEI DUBBI SULLA DERIVA COMMERCIALE AD OGNI COSTO" - VIDEO

Gigi Garanzini per “la Stampa”

Grande partita, come di rado accade in una finale. Vinta con pieno merito dall'Inter, che l'aveva cominciata bene e l'ha finita meglio, trascinata al traguardo da un Perisic davvero straordinario. Persa dalla Juve che si è battuta, l'aveva anche ribaltata, ma per la prima volta negli ultimi dieci anni chiude senza un trofeo. Era cominciata con una prodezza in chiaroscuro, nel senso che lo splendido gol di Barella era stato oggettivamente propiziato dal prego s' accomodi della difesa juventina.

È proseguita con l'eccesso di cautela dell'Inter che a lungo, troppo a lungo si è contentata del vantaggio senza approfittare degli spazi che si erano creati. Sino a farsi punire dall'uno-due della Juve in avvio di ripresa, una Juve trasformata dall'ingresso di Morata per l'infortunato Danilo. E lì, per come era stata la Juve sino a quel punto e per come si è trasformata dopo, potrebbe scattare eccome l'ampio dibattito. Mossa geniale oltre che coraggiosa di Allegri, o formazione di partenza sbagliata? Ah saperlo.

Fatto sta che nel giro di due minuti la Juve trasformata aveva ribaltato il match, e l'Inter sembrava davvero alle corde. Sembrava. Perché sull'ennesima, grande giocata di Perisic, di cui non sai mai se ammirare più la qualità o la quantità, è arrivato il rigore dei supplementari. Altri cambi, tanti cambi, Allegri sull'orlo di una crisi di nervi, poi il secondo rigore per l'Inter su un altro eccesso di zelo di De Ligt che sul primo ne aveva condiviso la responsabilità con Bonucci, nell'altro, decisivo, si è messo colpevolmente in proprio con un'entrata su De Vrij.

Perisic ha timbrato nell'angolo alto alla destra di Perin. L'altro, nel senso di angolo alto, lo ha pescato da limite cinque minuti più tardi. Da notare, volendo, il replay del gol di Barella in forma di videogioco, dieci minuti dopo essere stato segnato dal vivo. Casomai a qualcuno, a maggior ragione dopo una strepitosa finale, fossero rimasti dei dubbi sulla deriva commerciale ad ogni costo del football.

