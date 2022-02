"SOFIA GOGGIA È MOLTO EGOCENTRICA. IL SUO INFORTUNIO NON ERA COSÌ GRAVE. SE UNA SI ROMPE UNA GAMBA NON TORNA IN PISTA DOPO 23 GIORNI"

Da Radio Capital

goggia

"Sofia Goggia è molto egocentrica", interviene così al Tg Zero di Radio Capital Maria Rosa Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone dopo l'argento della figlia al gigante delle Olimpiadi di Pechino e dopo l'argento della Goggia nella discesa libera.

"Sofia - continua Quario - ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perchè è tornata dopo 23 giorni e se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni".

Maria Rosa Quario non ha dubbi: " Sofia si vede molto al centro dell'attenzione, si piace, si loda tanto e gode. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente." Infine Quario puntualizza: "Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese. Goggia ultimamente ha detto che sono amiche, ma non è vero!"

BRIGNONE E LA MAMMA

BRIGNONE MARIA ROSA QUARIO 11