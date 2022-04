"SONO PREOCCUPATISSIMO PER LA MIA FAMIGLIA A KHERSON, PER DORMIRE PRENDO I PRODOTTI CHE MI HA SUGGERITO IL MEDICO DELLA SQUADRA" - VIKTOR KOVALENKO, CENTROCAMPISTA UCRAINO DELLO SPEZIA, PARLA DELLA GUERRA CHE HA COLPITO IL SUO PAESE E I TENTATIVI DI FAR VENIRE IN ITALIA LA FAMIGLIA - "A KHERSON SE VEDONO PASSARE UNA MACCHINA, I RUSSI SPARANO: NON IMPORTA SE CI SONO CIVILI, DONNE O BAMBINI. I MIEI GENITORI NON ACCETTEREBBERO MAI DI PARTIRE. VIVO SEMPRE CON IL PENSIERO CHE POSSA ARRIVARE QUALCHE BRUTTA NOTIZIA"

La Gazzetta dello Sport intervista Viktor Kovalenko, centrocampista dello Spezia, in prestito dall’Atalanta. La sua famiglia è a Kherson, in Ucraina, la città è occupata dai russi. «L’incertezza è tremenda. Non sappiamo quanto potrà durare questa guerra assurda. Kherson è occupata, a 15 km dalla nostra casa sono state sganciate le bombe».

Al momento è impossibile far venire la sua famiglia in Italia.

«Troppo pericoloso. In quella zona, se vedono passare una macchina, i russi sparano: non importa se ci sono civili, donne o bambini. Per uscire da Kherson bisogna superare tre posti di blocco. Ma c’è anche un altro aspetto da considerare. I miei genitori non accetterebbero mai di partire. E questo vale per tanti ucraini. Se abbandoni la tua casa, sei sicuro che al ritorno non troverai nulla: i russi entrano e prendono tutto. Tu cosa faresti? La scelta è facile: resti lì, difendi non solo la tua casa, ma la tua vita. Mio padre ha un fucile. Spera di non doverlo usare, ma nel caso difenderebbe se stesso e la sua famiglia».

Li sente ogni giorno, ma teme che gli raccontino bugie per tenerlo tranquillo. «Cercano di tranquillizzarmi, ma non riesco a capire se mi dicono davvero la verità o se alcune cose le tengono per sé. Anche perché temono che le conversazioni vengano ascoltate o registrate. Non mi mandano nemmeno delle foto per il timore che il telefono venga controllato dai russi in caso di perquisizione».

Lui, intanto, divorato dalla preoccupazione, non riesce a dormire. «Sono preoccupatissimo, per provare a dormire almeno qualche ora prendo i prodotti che mi ha suggerito il medico dello Spezia. Ma è davvero complicato. Vivo sempre con il pensiero che all’improvviso possa arrivare qualche brutta notizia. È brutto accendere la televisione e vedere certe immagini. Migliaia di persone sorridevano al futuro, avevano dei sogni e stavano costruendo la loro vita, ma tutto è stato spazzato via dalla guerra. Io però sono sicuro che l’Ucraina si risolleverà».

