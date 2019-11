"SONO UNA SARDINA GIGANTE, UNA SARDONA" - LO 'ZAR' ZAYTSEV, CAPITANO DELL’ITALVOLLEY, IN PIAZZA A MODENA 'SCHIACCIA' SU SALVINI E POI 'MURA' LE POLEMICHE SUI SOCIAL: "ERA SUCCESSO GIÀ CON LA STORIA DEI VACCINI MA IO NON SMETTERÒ MAI DI METTERCI LA FACCIA. IO LEADER POLITICO? MI FACEVA PIACERE LANCIARE QUESTO MESSAGGIO ED ESSERE TRA LE TANTE PERSONE CHE…" - VIDEO

zaytsev

Pierfrancesco Catucci per gazzetta.it

Modena c’è. Batte Milano (3-0) e sta dietro a Civitanova che va in campo questa sera in una stagione-hamburger che macina campioni e risultati. Ieri sera – dopo il cappotto con la Lube domenica scorsa – la squadra di Andrea Giani (premiato all’Allianz Cloud) si è rimessa in carreggiata. Anche grazie ai colpi del suo uomo più rappresentativo che, in campo o fuori riesce sempre a fare parlare di se. Mai banale Ivan Zaytsev, quando mura Petric e sigilla il secondo set o quando ci mette la faccia in piazza, come aveva fatto lunedì sera, in piazza a Modena. Una scelta che lo ha fatto diventare un’altra volta bersaglio dei social, dove anche ieri è stato attaccato in maniera pesante. Dopo che era sceso in piazza con le sardine: un gesto che ha provocato parecchie reazioni con qualche messaggio anche dai contenuti molto duri nei confronti del capitano della Nazionale italiana.

zaytsev

“Succede sempre così, sono consapevole che qualsiasi cosa faccia generi delle reazioni, anche estreme. Era successo quando mi esposi con la storia dei vaccini, qualche tempo fa, ed è successo di nuovo in questi ultimi giorni. Ma io sono fatto così e non smetterò mai di metterci la faccia. Dirò sempre quello che penso».

zaytsev mattarella

La faccia Zaytsev ce l’aveva messa anche lunedì sera, fuori dal campo, quando con Totò Rossini era sceso nella piazza della città che lo ha adottato nelle ultime due stagioni per contestare l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. “Io leader politico? – scherza e si esibisce in una faccia da sardina – Sono una “sardona”, una sardina gigante. Semplicemente mi faceva piacere lanciare questo messaggio ed essere tra le tante persone che sono scese in piazza Grande, tra l’altro sotto una discreta pioggia. È stato bello e divertente ed era una cosa che sentivo di fare da cittadino italiano” (...)

zaytsev zaytsev ZAYTSEV IVAN ZAYTSEV IVAN ZAYTSEV ZAYTSEV ZAYTSEV IVAN ZAYTSEV IVAN ZAYTSEV IVAN ZAYTSEV IVAN ZAYTSEV ZAYTSEV ZAYTSEV zaytsev zaytsev zaytsev giannelli zaytsev zaytsev zaytsev zaytsev italia serbia zaytsev zaytsev 17