"SONO STATI FATTI PIANI PER TENERE L'OLIMPIADE DI TOKYO SENZA RISCHI" – DAL GOVERNO GIAPPONESE ARRIVANO RASSICURAZIONI SUI GIOCHI OLIMPICI - 'MALAGO': "BISOGNA ESSERE OTTIMISTI. LE OLIMPIADI SI FARANNO ASSOLUTAMENTE"

(ANSA) Il premier giapponese Shinzo Abe ha ordinato la chiusura di tutte le scuole elementari e medie superiori del Paese a partire da lunedì 2 marzo per almeno due settimane, per anticipare una diffusione a livelli allarmanti del coronavirus. Il provvedimento non riguarda tuttavia il funzionamento degli asili nido.

(...) Riferendo in Parlamento il ministro delle Olimpiadi Seiko Hashimoto ha dichiarato: "Crediamo sia necessario prepararsi allo scenario peggiore per migliorare le nostre operazioni per raggiungere il successo", aggiungendo inoltre che sono stati fatti piani "in modo da poter tenere l'Olimpiade di Tokyo senza rischi". In risposta alle dichiarazioni del vicepresidente Cio Dick Pound secondo cui gli organizzatori si sono presi i prossimi tre mesi per decidere le sorti dei Giochi, il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga ha ribadito con fermezza: "Il Cio ha risposto che non è quella la loro posizione ufficiale e che sta andando avanti coi preparativi in vista dei Giochi come pianificato''.

Poche ore fa in merito alla possibilità di annullamento delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si era espresso così a voce del nostro Paese, Giovanni Malagò presidente del Coni e membro del Comitato Olimpico Internazionale aveva rassicurato così: ''Bisogna essere ottimisti. In quanto membro del Cio sarei un irresponsabile se dicessi una cosa diversa, Le Olimpiadi si faranno assolutamente, ogni giorno parliamo con il Cio e non c'è nessun elemento inverso, vi do la mia parola d'onore''.

