"SONO UN TAMARRO, LO DICONO TUTTI E ME LO DICO ANCH'IO" – LA VITA A PARIGI DI MAURO ICARDI, TRA GOL, MESSI E ALTRI FENOMENI – ESPLOSO CON L’INTER, LA SUA CARRIERA È COSTELLATA DI SCAZZI, POLEMICHE, TRADIMENTI – L'ADDIO A MILANO TRA I FISCHI, L’INDIMENTICABILE FAIDA CON MAXI LOPEZ, LA FATWA DI MARADONA, L'OSTRACISMO IN NAZIONALE E QUELLA LA PRESUNTA TRESCA TRA WANDA NARA E L’INTERISTA MARCELO BROZOVIC...

Claudio De Carli per “il Giornale”

icardi

Sono un tamarro, lo dicono tutti e me lo dico anch' io, parlo veloce perché sono veloce, il matrimonio non mi ha cambiato, non bacio la maglia e non giuro fedeltà eterna, è il mondo che mi gira attorno, mi date troppi sette in pagella? Non sono affari miei. Data, 3 maggio 2015. Sei anni dopo.

Un miliardo e mezzo di debiti, nella scorsa stagione rosso da 481 milioni, monte ingaggi al 103 per cento del fatturato, indebitamento bancario salito a 1,35 miliardi, Josep Bartomeu, il Covid, l'azionariato popolare sbriciolato, l'Fc Barcelona un club fallito, Joan Laporta disperato. E Lionel Messi è a Parigi. Vabbè, abbiamo capito, ma a Maurito adesso chi ci pensa? Li davanti al Psg in quanti sono? Storia all'osso.

icardi wanda nara

Rosario, Vecindario, cantera del Barcellona a 15 anni, la Samp lo prende per due soldi. Alla Masia invece lo prendono in giro: Sei in uno dei club più importanti del mondo e te ne vai alla Sampdoria? Tu sei pazzo! Sbarca a Genova, un frontale: Piove sempre, non socializzo, dopo l'allenamento vado a pescare al porto con mio padre, ma poi sfondo, sicuro.

icardi

Alla Samp gira subito forte se ne accorgono tutti, il papà ha lontani parenti a Carmignola dalle parti di Torino, doppio passaporto assicurato, convocato in maglia azzurra, la Samp ci tiene ad avere un nazionale: Ma a me frega zero, sono argentino e voglio giocare per l'Argentina, più insistono peggio è, quando mi hanno messo in mezzo, e c'erano tutti i dirigenti perfino un autista fuori a motore acceso pronto a portarmi a Coverciano, non c'ho più visto e ho tirato una bottigliata in testa a uno che era lì, ma l'ho mancato.

A Bogliasco uguale: Sei convocato per una delle nazionali più titolate del mondo e rifiuti? Tu sei pazzo! Faccia da adolescente, volto bianco più del gesso, sguardo da teppista, Maxi Lopez e la Wanda, estate 2012, gite a tre in barca, l'inevitabile. Casino cosmico. A Genova gioca una stagione in A poi Milano, un fulminato con un via vai di gol da paura, capocannoniere, capitano, nel 2015 e nel 2018 l'Aic lo inserisce nella squadra dell'anno, nella stessa stagione miglior calciatore della A.

icardi neymar

Ma se fai il bravo figliolo, ti prendi la divorziata con prole al seguito, tatui i loro nomi sull'avambraccio, diventi un papà da libro cuore ma hai lo sguardo da birba prima o poi arriva uno che ti dice non mi piaci, a te ti fulmino. Se poi a dirtelo è Diego Armando Maradona che non è esattamente uno, hai chiuso. L'ostracismo in nazionale è totale, ha rubato la donna a un argentino, frega zero come e perché, l'ha fatto. E poi la Nord.

Difende un bambino a cui strappano la maglia, loro lo minacciano, lui non va mai in quei circoli a festeggiare, loro lo bannano, lui promette di presentarsi con la peggio cricca del sud America. Morto. Se vuoi vendere copie piazza due pagine sui coniugi Icardi, lui con le mani dietro le orecchie in piedi sui cartelloni del Meazza che sfida la Nord, e la manager sul web poco castigata.

wanda nara nuda a cavallo

Quando arriva il signor Marotta tutti aspettano il gran finale che arriva con prologo delle peggio schifosate: la Wanda se la fa con Brozovic, Maurito lo mena, poi arriva Perisic che mena Maurito. Fake news vergognosa. Si può scrivere di tutto, lei querela, adesso stanno anche loro a Parigi, proprio dove è appena arrivato Lionel Messi che ha ricevuto il testimone da Maradona: quello deve rimanere fuori perché se non sta fuori hai il permesso di farlo fuori.

E adesso chi ci pensa al povero Maurito? Se prima faceva qualche comparsata in Ligue 1 confuso nelle retrovie, ora può anche metterci una croce. Ha messo un like sotto la foto che Messi ha postato con sua moglie Antonella Roccuzzo e la Pulce gli ha subito lanciato il primo messaggio: Hey tu, giù le mani da Antonella! Titolo: Icardi ci ricasca, ecco cosa ha fatto alla moglie di Messi. Il massimo è uscito in settimana sul Daily Star. Un'intervista improbabile sul tabloid delle shampiste, infatti alla domenica non esce ma fa 300mila copie al giorno.

wanda nara con icardi e maxi lopez

Inzigate, pettegolezzi, apolitico, signore a petto in fuori in copertina e l'intervista a Maurito, titolo: Finalmente parla! L'Inter smobilita? Risposta: Non ne posso parlare male, sono ancora innamorato dei suoi colori, Hakimi mi ha raccontato tutto, lui e Lukaku erano già stati venduti al Chelsea per 200 milioni ma loro non volevano. Marotta? È lui che decide, voleva portarmi alla Juventus già al primo anno di Inter, poi è venuto a dirmi che mi rinnovava il contratto ma a gennaio avrei dovuto firmare il trasferimento alla Juventus altrimenti avrei passato brutti momenti.

Infatti mi hanno tolto la fascia. Chiamava la Wanda tutti i giorni, loro erano d'accordo, anche Spalletti che poi ha chiesto perdono. Avevo ricevuto minacce di morte, Leonardo mi ha convinto, non avrei mai indossato in Italia una maglia diversa dall'Inter. Adesso c'è Messi? Più siamo e meglio è. Due pagine esilaranti, chissà perché dopo mesi di silenzio avrebbe dovuto scaricare tutto su un tabloid da retrobottega.

spalletti icardi

Ma adesso a lui chi ci pensa? E la signora che posta le foto dei figli con la maglia bianconera e dice che la implorano di tornare in Italia? Ha telefonato ad Agnelli? I tifosi hanno già avvisato che lo scambio con Ronaldo certifica un posto da metà classifica. L'altra sera titolare (senza gol) in Brest-Psg 2-4, uscito a 5 minuti dalla fine per una botta alla spalla. Va alla Juventus? Torna la Wanda in serie A?

icardi maradona incazzato con icardi partita della pace icardi wanda nara WANDA NARA NUDA A CAVALLO wanda nara osserva il lavoro del figlio wanda nara wanda nara si fa fotografare dal figlio wanda nara si fa fotografare le chiappe dal figlio wanda nara icardi wanda nara al gf 4 wanda nara WANDA NARA AL GF VIP allenamento di wanda nara 1 allenamento di wanda nara 1 1 wanda nara icardi neymar steven zhang icardi icardi wanda nara CAPODANNO ALLE MALDIVE - MAURO ICARDI - EZIO GREGGIO - PIEFRANCESCO FAVINO - FRANCESCO TOTTI icardi wanda nara icardi neymar icardi neymar CAPODANNO ALLE MALDIVE - MAURO ICARDI E WANDA NARA mauro icardi maxi lopez wanda nara icardi WANDA ICARDI mauro icardi psg mauro icardi wanda nara mauro icardi wanda nara maxi lopez ICARDI WANDA NARA mauro icardi con l ossigeno 1 icardi