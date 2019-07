23 lug 2019 13:40

"SUPERSIMO" DA FAVOLA – AI MONDIALI DI NUOTO STORICO ORO (CON RECORD) DI SIMONA QUADARELLA NEI 1.500 STILE LIBERO – LE LACRIME DELLA NUOTATRICE ROMANA DELL’ANIENE CHE HA MIGLIORATO DI 4 SECONDI IL PRIMATO ITALIANO: "PIU' VINCO E PIU' VOGLIO VINCERE" – LA CAMPIONESSA IN CARICA KATIE LEDECKY NON E’ SCESA IN VASCA PER UN VIRUS - VIDEO